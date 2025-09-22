Batterie auto elettriche e smartphone: la nuova frontiera della potenza

Le batterie al silicio-carbonio hanno trovato terreno fertile anche nel settore mobile. Il caso dell’Honor Magic V5 ha catturato l’attenzione. Uno smartphone pieghevole con 5.820 mAh in un corpo di appena 4,4 mm di spessore. Un risultato che supera del 13% il modello precedente e del 32% il Galaxy Z Fold 7, pur mantenendo un peso simile. Il segreto è nascosto nella densità energetica, molto superiore rispetto alle batterie tradizionali agli ioni di litio. Nei telefoni pieghevoli ogni millimetro è prezioso. Come garantire design ultracompatto senza sacrificare autonomia? La risposta sembra arrivare proprio da questa tecnologia nata sulle auto elettriche.

Il segreto delle batterie al silicio

Nelle batterie convenzionali viene usata grafite come anodo, mentre con il silicio la capacità cresce in modo significativo. In forma pura, però, tende a degradarsi, per questo aziende come Group14 Technologies hanno sviluppato un mix con grafite che limita la fragilità. Nelle auto si raggiunge il 30% di silicio, mentre l’Honor Magic V5 ne integra 15%, il valore più alto mai visto su uno smartphone. Un vantaggio evidente, con più energia nello stesso spazio. Un altro tassello sono le batterie a doppia cella, scelte anche da OnePlus. In questo modo le due metà vengono caricate in parallelo, riducendo i tempi. L’Honor Magic V5 arriva al 100% in 50 minuti, contro gli 85 minuti del Galaxy Z Fold 7 con appena 4.400 mAh. Il OnePlus 13, con 6.000 mAh, scende addirittura a 35 minuti. Anche la temperatura resta sorprendentemente bassa: valori tra i 32 e i 36 gradi durante la ricarica, evitando surriscaldamenti pericolosi.

Perché realtà come Apple, Google e Samsung non hanno ancora scelto questa strada? Gli analisti parlano di prudenza. Il ricordo del Galaxy Note 7 pesa ancora. Da allora Samsung controlla ogni passo in ambito batterie. Cupertino e Mountain View sembrano frenate da costi elevati e da norme sulle spedizioni che impongono limiti di 20 Wh per cella, circa 5.400 mAh. La durata delle batterie resta il punto più discusso dato il rischio di degrado. Eppure, secondo Group14, i cicli superano già quelli delle celle attuali. Anche dopo 1.000 cicli, un telefono come l’Honor Magic 5 Pro manterrebbe prestazioni valide. Persino con un calo all’80% dopo 2-3 anni, l’Honor Magic V5 continuerebbe a garantire più autonomia di un Galaxy Z Fold 7 nuovo.