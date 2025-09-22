WhatsApp introduce i quiz nei canali Android

Dopo aver introdotto i canali e i sondaggi, la WhatsApp sta ora sperimentando i quiz a risposta singola. La funzione, ancora in fase di test, è stata individuata dal team di WABetaInfo nella versione 2.25.24.30 Android Beta. Non è accessibile a tutti i tester, ma rappresenta una novità importante per l’interazione nei canali.

L’idea alla base è semplice. Gli amministratori possono creare una domanda con più opzioni di risposta. Solo una è corretta e, una volta selezionata, l’utente riceve un feedback immediato. A differenza dei sondaggi, le percentuali di voto non sono visibili prima della risposta. La piattaforma ha scelto questa modalità per evitare che gli utenti si facciano influenzare dalla maggioranza e per stimolare una partecipazione più autentica e ragionata.

WhatsApp e le nuove applicazioni dei quiz nei canali

WhatsApp non si limita a fornire uno strumento di intrattenimento, ma apre nuove possibilità di utilizzo. In ambito educativo, i quiz possono rafforzare l’apprendimento con domande veloci e coinvolgenti. Gli insegnanti o le istituzioni, attraverso i canali, potrebbero proporre contenuti didattici in forma interattiva, trasformando l’app in un alleato per lo studio. Nel mondo del marketing, invece, i quiz possono diventare strumenti di gamification. I brand hanno l’opportunità di stimolare curiosità, fidelizzare i follower e rafforzare il rapporto tra marchio e consumatori.

Infine, nei canali di intrattenimento o di informazione generale, i quiz rappresentano un modo per rendere la comunicazione più dinamica. Non più solo messaggi o sondaggi, ma interazioni che premiano chi risponde correttamente, creando un senso di partecipazione attiva.

Al momento la funzione è riservata esclusivamente ai canali, ma non si esclude un’espansione futura. WhatsApp potrebbe portare i quiz anche negli stati o nelle chat di gruppo, aumentando ulteriormente le possibilità di utilizzo. L’ obiettivo di Meta è quindi quello di provare a trasformare WhatsApp in un ecosistema completo, dove non si scambia soltanto testo, ma si interagisce in forme sempre nuove. L’ app vuole diventare uno spazio capace di unire informazione, comunicazione e gioco, mantenendo gli utenti al suo interno il più a lungo possibile.