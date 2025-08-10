Galaxy Z Fold 7: arriva l’Enterprise Edition

Nelle settimane precedenti Samsung ha letteralmente sorpreso il mondo con la sua nuova generazione di dispositivi pieghevoli, la società infatti ha rilasciato la settima generazione di Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, questi ultimi, soprattutto il primo, hanno sorpreso per il loro spessore davvero ridotto, basti pensare che Z Fold dà chiuso a uno spessore paragonabile a quello di un Galaxy S5 standard e una volta aperto invece ha uno spessore davvero irrisorio che lo rende leggero e maneggevole.

Questi dispositivi ovviamente sono arrivati sia all’interno del mercato coreano che a livello del mercato internazionale in varie opzioni composte da diversi tagli di memoria e diversi colori, oggi però ve ne portiamo una inedita dedicata nello specifico alle aziende, stiamo parlando della Enterprise Edition che attualmente però è disponibile solo in Germania.

Vantaggi e svantaggi

Nello specifico, la Enterprise Edition risulta essere letteralmente identica alla variante standard ma con alcune differenze per quanto riguarda la dotazione software e altri dettagli, nello specifico questa variante è disponibile solo nella colorazione nera e intagli da 512 GB di storage 12 GB di RAM, ricordiamo che la variante standard invece offre tagli di memoria diversi a partire da 256 GB fino a 1 TB, per il resto lo smartphone offre una garanzia estesa a tre anni piuttosto che 2 è il supporto alla suite di programmi Samsung Knox, piattaforma per la gestione centralizzata di sicurezza, crittografia dati e distribuzione app, gratuita per 12 mesi.

Di conseguenza, come potete intuire da soli, si tratta per l’appunto di elementi dedicati al mondo del lavoro che puntano a massimizzare la possibilità di gestire dati e la creatività in modo da rendere lo smartphone il punto perfetto di incontro tra le attività lavorative e il lavoratore, non sappiamo se questa variante arriverà o no in Italia, ma è molto probabile, non rimane che attendere.