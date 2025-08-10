News

Galaxy Z Fold 7: arriva l’Enterprise Edition

Samsung ha deciso di rilasciare una versione inedita del suo Fold 7 dedicato al mercato aziendale con interessanti dettagli

scritto da Eduardo Bleve

Nelle settimane precedenti Samsung ha letteralmente sorpreso il mondo con la sua nuova generazione di dispositivi pieghevoli, la società infatti ha rilasciato la settima generazione di Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, questi ultimi, soprattutto il primo, hanno sorpreso per il loro spessore davvero ridotto, basti pensare che Z Fold dà chiuso a uno spessore paragonabile a quello di un Galaxy S5 standard e una volta aperto invece ha uno spessore davvero irrisorio che lo rende leggero e maneggevole.

Questi dispositivi ovviamente sono arrivati sia all’interno del mercato coreano che a livello del mercato internazionale in varie opzioni composte da diversi tagli di memoria e diversi colori, oggi però ve ne portiamo una inedita dedicata nello specifico alle aziende, stiamo parlando della Enterprise Edition che attualmente però è disponibile solo in Germania.

 

Vantaggi e svantaggi

Nello specifico, la Enterprise Edition risulta essere letteralmente identica alla variante standard ma con alcune differenze per quanto riguarda la dotazione software e altri dettagli, nello specifico questa variante è disponibile solo nella colorazione nera e intagli da 512 GB di storage 12 GB di RAM, ricordiamo che la variante standard invece offre tagli di memoria diversi a partire da 256 GB fino a 1 TB, per il resto lo smartphone offre una garanzia estesa a tre anni piuttosto che 2 è il supporto alla suite di programmi Samsung Knox, piattaforma per la gestione centralizzata di sicurezza, crittografia dati e distribuzione app, gratuita per 12 mesi.

Di conseguenza, come potete intuire da soli, si tratta per l’appunto di elementi dedicati al mondo del lavoro che puntano a massimizzare la possibilità di gestire dati e la creatività in modo da rendere lo smartphone il punto perfetto di incontro tra le attività lavorative e il lavoratore, non sappiamo se questa variante arriverà o no in Italia, ma è molto probabile, non rimane che attendere.

Eduardo Bleve

Studente di medicina e da sempre appassionato di tecnologia, musica e curiosità scientifiche.