Xiaomi 17, il teaser mostra una feature esclusiva delle versioni Pro e Pro Max

La serie Xiaomi 17 sarà presentata entro fine mese ma il primo teaser mostra una feture molto interessante presenti sui modelli Pro e Pro Max

La famiglia Xiaomi 17 sta arrivando con l’obiettivo di stupire i consumatori. Il produttore ha avviato la campagna di marketing in grande stile confermando che la serie sarà presentata ufficialmente in Cina entro la fine del mese.

Oltre al cambio di nome che porta ad un salto generazionale dagli Xiaomi 15 di precedente generazione, le novità attese sono molte ed interessanti. La serie sarà composta da tre modelli, allo Xiaomi 17 base si affiancheranno il Pro e il Pro Max, tutti caratterizzati dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5.

Tuttavia, attraverso un teaser pubblicato su Weibo, l’azienda ha mostrato la feature più caratteristica dei modelli Pro e Pro Max. I device presenteranno un display secondario posto nella parte posteriore. Il pannello sarà posizionato nel modulo fotografico e coprirà l’intera area a disposizione.

Il sistema permetterà di visualizzare notifiche e mostrare l’ora anche quando gli Xiaomi 17 sono posizionati con il display principale rivolto verso il basso. Inoltre, ci aspettiamo ulteriori feature come la possibilità di interazioni rapide e supporto all’Intelligenza Artificiale integrata nel device.

Il display consentirà ampia personalizzazione agli utenti che potranno modificarne sfondi e aspetto stando a quanto mostrato dalle primissime immagini. Purtroppo, al momento, Xiaomi non ha svelato ulteriori dettagli sui device e sul display secondario.

Le indiscrezioni trapelate fino ad ora indicano che Xiaomi 17 Pro potrà contare su un display AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione 1.5K e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. La batteria da 6.300 mAh supporterà la ricarica rapida a 100W e in modalità wireless da 50W. Il display di Xiaomi 17 Pro Max, invece, avrà una diagonale da 6,8 pollici con risoluzione 2K e una batteria da 7.500 mAh.

Bisognerà attendere fine settembre per la presentazione ufficiale, per scoprire ulteriori caratteristiche hardware della serie Xiaomi 17.