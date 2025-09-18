Xiaomi 17, confermato il nome dei prossimi flagship

I successori della famiglia Xiaomi 15 prenderanno il nome di Xiaomi 17. Il marchio cinese ha scelto di saltare una generazione causando non poca confusione negli utenti che giustamente davano per scontato la presenza del numero 16.

A confermare questo cambiamento è stato direttamente Lu Weinbing, presidente di Xiaomi, con un post pubblicato su Weibo. Il debutto della famiglia Xiaomi 17 è atteso entro la fine di settembre in Cina e a seguire negli altri mercati internazionali.

I modelli che arriveranno sul mercato saranno tre, Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro e Xiaomi 17 Pro Max. Tutti questi cambiamenti sono legati alla volontà di offrire agli utenti dei dispositivi che rappresentano un concreto salto generazionale. Importante anche sottolineare che il lancio è stato anticipato di circa un mese rispetto alla precedente generazione.

Xiaomi ha scelto di saltare una generazione e passare dal numero 15 al 17 in modo tale da contraddistinguere i prossimi falgship in arrivo a fine mese

Le tre varianti saranno equipaggiate con il System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 che li renderà i flagship del brand più potenti di sempre. Inoltre, l’azienda apporterà diverse migliorie al comparto fotografico che sarà, ancora una volta, sviluppato in partnership con Leica.

Considerando, la nuova nomenclatura e i nomi dei vari modelli, la strategia di Xiaomi sembra chiara. L’azienda punta a marcare da vicino Apple che ha recentemente presentato la famiglia iPhone 17. I nomi dei tre modelli sono estremamente simili e siamo certi che il team del marketing abbia spinto in questa direzione.

Infatti, l’arrivo sul mercato di un eventuale Xiaomi 16 avrebbe lasciato intendere agli utenti meno attenti che gli iPhone 17 sono di una generazione avanti rispetto ai competitor. In questo modo, l’azienda cinese punta ad appianare ogni differenza dal punto di vista del nome, lasciando parlare esclusivamente le schede tecniche dei dispositivi. Non resta che attendere il lancio che dovrebbe avvenire a giorni.