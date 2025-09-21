Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ecco tutto quello che sappiamo sul SoC

Il nuovo chipset top di gamma di Qualcomm si chiamerà Snapdragon 8 Elite Gen 5 e sarà presentato tra pochissimi giorni. Il chipmaker americano svelerà il System-on-Chip in occasione dello Snapdragon Summit 2025 e solo allora potremo conoscere le caratteristiche tecniche precise.

In attesa dell’evento, proviamo a raccogliere tutte le indiscrezioni trapelate sul chipset per definire la possibile scheda tecnica. Lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 verrà chiamato così per allinearsi nuovamente alla numerazione originale della serie e per differenziarsi dallo Snapdragon 8 Gen 5 il cui debutto è atteso sempre durante lo Snapdragon Summit.

Il SoC sarà realizzato sul nodo da 3 nm di TSMC utilizzando il processo produttivo “N3P” migliorato. Questo cambiamento permetterà di migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica anche grazie all’architettura scelta per il chipset.

Qualcomm presenterà a breve lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 e in questo articolo raccogliamo tutte le informazioni emerse fino ad ora

Questa tecnologia promette di offrire un miglioramento del 5% nelle prestazioni nonostante l’architettura hardware sia sempre octa-core in configurazione 2+6 core. Le prime indiscrezioni indicano la presenza di due core Oryon a 3,63 GHz e sei core Oryon a 4,61 GHz.

Nei laboratori di Qualcomm si sta lavorando anche alla presunta versione Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy da utilizzare sui Samsung Galaxy S26. Questa variante sarà caratterizzata da due core Oryon a 4,74 GHz e sei core Oryon a 3,63 GHz. La GPU Adreno 840 avrà una frequenza di clock superiore a 1,20 GHz per offrire prestazioni superiori nella grafica. La NPU raggiungerà fino a 100 TOPS e supporterà i servizi di Intelligenza Artificiale, rendendo lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 il punto di riferimento nel settore.

La scheda tecnica del SoC top di gamma di Qualcomm consentirà allo Snapdragon 8 Elite Gen 5 di raggiungere prestazioni elevatissime. I test svolti su Geekbench 6.4 indicano che il chipset può raggiungere un punteggio di 3.831 in single-core e un punteggio di 11.525 in multi-core. Se si considera che lo Snapdragon 8 Elite ha totalizzato rispettivamente 3.179 e 10.114 punti, l’incremento prestazionale è molto interessante.