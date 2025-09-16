Qualcomm conferma il nome del prossimo SoC top di gamma

Qualcomm ha deciso di porre fine alle speculazioni che circolavano intorno al successore del chipset Snapdragon 8 Elite. Il chipmaker ha confermato che il nome del prossimo chip di punta sarà Snapdragon 8 Elite Gen 5.

In molti si aspettavano che il produttore avrebbe scelto Snapdragon 8 Elite 2 in quanto si tratta di una soluzione più naturale e coerente con il naming adottato lo scorso anno. Tuttavia, il team di Qualcomm ha deciso di prendere una strada diversa per motivazione ben precise.

I portavoce dell’azienda hanno confermato che con Snapdragon 8 Elite Gen 5 si va a sottolineare che Qualcomm è arrivata alla quinta generazione della sua piattaforma mobile di riferimento. In questo modo è possibile rafforzare la leadership nel settore e facilitare la comprensione da parte degli utenti.

Il prossimo SoC top di gamma di Qualcomm si chiamerà Snapdragon 8 Elite Gen 5, arriva la conferma ufficiale dal chipmaker

Ricapitolando la successione di questa piattaforma hardware, Qualcomm ha presentato nell’ordine:

Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 2

Snapdragon 8 Gen 3

Snapdragon 8 Elite.

Il chipset che verrà annunciato ufficialmente in occasione dello Snapdragon Summit 2025 sarà lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 che andrà a sostituire la quarta versione. Il motivo del cambiamento avvenuto lo scorso anno è legato all’hardware realizzato dal chipmaker.

Lo Snapdragon 8 Elite ha rappresentato un cambiamento così profondo che Qualcomm ha dovuto sottolineare il distacco con la generazione precedente. Passando alla quinta generazione, invece, le indiscrezioni lasciano intendere che il produttore utilizzerà core CPU Oryon personalizzati di seconda generazione. L’architettura octa-core sarà composta da due core principali che operano a 4,61 GHz e sei core ad alte prestazioni con frequenza a 3,63 GHz. La GPU Adreno 840 raggiungere la frequenza di clock di 1,2 GHz.

I primi passaggi su AnTuTu hanno fatto registrare punteggi compresi tra 4,20 e 4,40 milioni di punti, stabilendo così il nuovo record della piattaforma. Non resta che attendere lo Snapdragon Summit 2025 per scoprire i segreti del SoC e le novità in arrivo.