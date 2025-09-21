Mitsubishi Eclipse Cross elettrica: il debutto in Europa

Il debutto europeo della Mitsubishi Eclipse Cross elettrica porta novità grosse per l’azienda. Il nuovo SUV compatto si basa sulla piattaforma CMF-EV, la stessa condivisa con altre auto come Renault Scenic e Nissan Ariya. Misure? 4.470 mm di lunghezza, 1.860 mm di larghezza e 1.570 mm di altezza. Dimensioni similissime al modello francese, ma con un design del tutto diverso. Il Dynamic Shield domina il frontale della Mitsubishi con la sua nuova griglia tridimensionale esagonale. Troviamo poi Fari Full LED sottili che ne sottolineano il carattere aggressive. Se si guarda al posteriore si notano gli stessi motivi geometrici. A seconda degli allestimenti, INFORM, INVITE, INTENSE e INSTYLE, si hanno dettagli in nero lucido, cromature satinate o accenti in grigio acciaio. I cerchi in lega, da 19 o 20 pollici, sono il tocco finale che mancava. Le colorazioni? Spaziano dal Volcanic Grey al Sapphire Blue, passando per Crystal White, Sunrise Red e Onyx Black.

Interni digitali ed autonomia sorprendente per il modello Mitsubishi

Dentro, la parentela con la Renault Scenic si avverte. L’abitacolo della Mitsubishi sfoggia un quadro strumenti digitale da 12,3 pollici ed un display verticale da 12,3 pollici dedicato all’infotainment. La piattaforma Android Automotive integra Google Maps, Google Assistant e il Google Play Store, insomma si ha tutto, anche considerando la presenza di Apple CarPlay e Android Auto. Per il suono, c’è un impianto Harman & Kardon dedicato ultra avvolgente. Se si vuole spazio, inoltre, il vano bagagli offre 478 litri, che diventano 1.670 litri se poi si abbassano i sedili. Un tetto panoramico in vetro amplifica la sensazione di luminosità e permette di ammirare il cielo. L’illuminazione ambientale e il pad per la ricarica wireless alzano ulteriormente il livello di comfort di questo suv Mitsubishi.

La nuova Mitsubishi Eclipse Cross ha un motore da 160 kW e 300 Nm di coppia. La batteria da 87 kWh promette fino a 600 km di autonomia, non male. Prestazioni? Affatto deludenti, con 170 km/h di velocità massima e 0-100 km/h in 8,4 secondi. La ricarica avviene fino a 22 kW in corrente alternata e 150 kW in corrente continua, valori che assicurano soste che durano poco ed attese che non pesano. Il pacchetto tecnologico si arricchisce inoltre di sistemi ADAS di ultima generazione, incluso il MI-PILOT per assistenza di guida di livello 2. La produzione della Mitsubishi partirà presto, tuttavia i prezzi non sono ancora stati svelati. Ipotizzando e guardando ai 47.250 euro della Renault Scenic Long Range, il listino giapponese dovrebbe posizionarsi su valori molto simili.