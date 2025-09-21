The Witcher, svelato il teaser trailer della quarta stagione

La saga di The Witcher si prepara a tornare su Netflix dopo una lunga attesa. A distanza di oltre due anni, la quarta stagione debutterà sulla piattaforma di streaming il prossimo 30 ottobre. La conferma arriva dal primissimo teaser trailer pubblicato su YouTube.

Per la prima volta, inoltre, possiamo ammirare Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia. L’attore americano prenderà il posto di Henry Cavill che ha interpretato lo strigo per tre stagioni. Netflix ha già spiegato che questo cambiamento verrà affrontato in modo molto intelligente, senza spiazzare gli spettatori.

Il trailer mostra Geralt di Rivia alle prese con un temibile wraith all’interno di un bosco avvolto dalle tenebre. Lo scontro appare ben coreografato e la prestazione attoriale di Liam Hemsworth in questo piccolissimo estratto sembra convincente, lasciando intendere che l’attore si è immerso completamente nella parte.

Bisognerà attendere il 30 ottobre per vedere se, sulla lunga distanza, il cambio del protagonista influirà sul proseguo della storia. Questo cambio non ha soddisfatto gli appassionati che vedevano in Henry Cavill una rappresentazione fedele del personaggio videoludico.

Stando a quanto emerso fino ad ora, la nuova stagione di The Witcher sarà composta da otto episodi. A differenza della precedente stagione, gli episodi sanno tutti disponibili da subito per favorire il binge watching da parte degli utenti desiderosi di immergersi nelle nuove avventure dello Strigo.

Inoltre, la quinta stagione non dovrebbe farsi attendere troppo. Netflix ha confermato che le due stagioni sono state girate back-to-back, quindi una di seguito all’altra. Pertanto, possiamo aspettarci che la piattaforma non lascerà passare troppo tempo per pubblicare quella che sarà la stagione finale di una saga che, fino ad ora, ha convinto il pubblico. Non resta che attendere ottobre per tornare nel Continente.