Allarme “Truffa Flora”: come funziona l’inganno che viaggia via WhatsApp

WhatsApp sta attraversando un momento molto intenso.

Se da una parte la piattaforma più famosa sta vivendo un periodo di rinnovamenti, grazie a una serie di aggiornamenti che la stanno ottimizzando, dall’altra sta purtroppo diventando un veicolo per la circolazione di molte truffe.

La scelta dei cyber criminali negli ultimi tempi sta ricadendo sulle applicazioni per la messaggistica istantanea. I motivi sono probabilmente da ricondurre all’affluenza di utenti che utilizzano queste piattaforme quotidianamente.

WhatsApp, essendo la più utilizzata tra tutte, ne sta sicuramente pagando le conseguenze, diventando un tramite per la circolazione di diverse tipologie di truffe.

WhatsApp: ecco come fare attenzione alla truffa di Flora

Le truffe che circolano su WhatsApp sono diverse, e diventano sempre più pericolose, ma soprattutto difficili da riconoscere.

L’ultimo tentativo di frode a cui fare attenzione non parte direttamente da WhatsApp, bensì da una telefonata.

Gli utenti che incappano in questa truffa ricevono in un primo momento una telefonata da un numero sconosciuto, che dopo un primo approccio di conversazione convince l’utente a continuare a sentirsi sulla chat di WhatsApp.

A quel punto, una volta spostata la conversazione su WhatsApp, la persona che prima era dall’altra parte del telefono si presenta e dice di essere una ragazza di nome Flora e invia anche una propria foto per entrare in confidenza con l’utente.

Si tratta probabilmente di un esempio di truffa che sfrutta la fiducia e l’empatia della gente, per estorcere probabilmente del denaro.

Lo scopo di questa finta ragazza di nome Flora non è altro che quello di convincere l’utente a condividere delle informazioni personali oppure a effettuare direttamente dei bonifici.

Si raccomanda gli utenti di fare particolarmente attenzione, poiché in giro ci sono centinaia di cyber criminali pronti a sfruttare ogni minima debolezza.

Bisogna diffidare da qualsiasi tipo di comunicazione che arrivi da un numero sconosciuto e segnalare il tutto direttamente a WhatsApp.