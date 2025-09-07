CD Projekt: continua lo sviluppo di The Witcher 4 e Cyberpunk 2

CD Projekt conferma il suo ruolo di protagonista nell’industria videoludica. Ciò mostrando non solo solidità finanziaria, ma anche un programma di sviluppo ambizioso. Il colosso ha recentemente pubblicato il bilancio semestrale, offrendo uno sguardo dettagliato sui suoi progetti principali e sullo stato del proprio lavoro. A tal proposito, spicca la tech demo di The Witcher IV, realizzata con Epic Games e il motore Unreal Engine, che ha entusiasmato fan e addetti ai lavori. Lo sviluppo del nuovo capitolo di The Witcher coinvolge circa 450 persone e sarà incentrato su Ciri, che secondo quanto dichiarato dalla compagnia seguirà il percorso di cacciatrice di mostri intrapreso nel finale “canonico” di The Witcher 3. Accanto a tale progetto, un centinaio di sviluppatori sta lavorando al sequel di Cyberpunk 2077, entrato in fase attiva di produzione nella primavera di quest’anno. Rimane poi una parte più riservata dello studio, circa settanta persone, impegnata in progetti codificati come Sirius e Hadar. Mentre altri 150 dipendenti si concentrano sullo sviluppo di tecnologie di supporto e infrastrutture interne.

CD Projekt: ecco le prospettive per lo studio di produzione

Secondo l’azienda, gli investimenti sui titoli futuri sono in crescita. Confermando la volontà dello studio di consolidare il proprio portafoglio di prodotti. A tal proposito, il primo semestre ha registrato ricavi per 443 milioni di złoty polacchi, equivalenti a circa 104 milioni di euro. Con un utile netto di 36 milioni. La maggior parte degli introiti proviene ancora da Cyberpunk 2077, trainato dal lancio sulla nuova console Nintendo Switch 2.

I risultati commerciali dei titoli principali sono altrettanto impressionanti. The Witcher 3 ha superato le 60 milioni di copie vendute. Mentre l’espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077 ha raggiunto i 10 milioni di unità. Numeri che testimoniano la capacità dello studio di rimanere rilevante sul mercato. Ora The Witcher IV e il sequel di Cyberpunk 2077 sono in sviluppo. Con tali progetti lo studio sembra pronto a consolidare la propria posizione. Senza trascurare l’innovazione tecnologica e la diversificazione dei progetti.