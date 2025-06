The Witcher, svelato come Netflix spiegherà il cambio di protagonista

La quarta stagione di The Witcher sarà caratterizzata da un cambiamento importante. Come già annunciato da Netflix quasi tre anni fa, il personaggio di Geralt di Rivia non sarà più interpretato da Henry Cavill.

A prendere il suo posto è subentrato Liam Hemsworth che interpreterà lo Strigo nella quarta e nella quinta stagione. La curiosità dei fan circa questo cambiamento è sempre stata molto elevata e tutti si sono chiesti come gli sceneggiatori avrebbero introdotto le nuove fattezze di Geralt di Rivia.

Alcuni sostenevano che il cambiamento non sarebbe stato sottolineato durante le puntate mentre altri pensavano che una magia avrebbe spiegato il tutto. Secondo quanto riportato sulle pagine di Redanian Intelligence, blog dedicato alla saga e non solo, finalmente abbiamo una indicazione certa.

Netflix ha ideato un astuto stratagemma per spiegare agli utenti come mai Liam Hemsworth sarà Geralt di Rivia nella nuova stagione di The Witcher

La quarta stagione di The Witcher introdurrà il personaggio di Nimue, una giovane ragazza che vive in un’epoca situata circa 100 anni dopo la morte di Geralt, Ciri e Yennefer. A tali nomi sono associate le leggende del Continente e le gesta dello Strigo, della Maga e della Principessa sono narrate dai menestrelli.

Piena di curiosità verso questi nomi leggendari, Numue ascolterà il cantastorie Stribog narrare una delle gesta del trio. Il racconto sarà interrotto più volte dai bambini che partecipano allo spettacolo in quanto loro conosceranno differenti versioni della stessa storia.

A rendere più coinvolgente la messa in scena di questa confusione ci penserà il montaggio video. Infatti, gli spettatori potranno vedere lo scontro di Geralt contro Vilgefortz da diverse prospettive e con particolari differenti. In una sequenza lo strigo sarà vestito come nella terza stagione, in un’altra lo Strigo indosserà l’armatura vista nella stagione 2 e così via con tante piccole differenze, tra cui anche il volto di Liam Hemsworth come nuovo protagonista.

Questo espediente caratterizzerà l’incipit della nuova stagione che arriverà nel corso dell’anno su Netflix. Il messaggio sottinteso con questo avvio di stagione è che i racconti si modificano con il tempo e che la storia raccontata da Stribog è quella che lui ritiene la più veritiera.