Google ha introdotto una nuova funzione per Android Automotive OS, permettendo agli utenti di aggiungere applicazioni all’elenco di download direttamente dal Google Play Store. Questa novità semplifica l’installazione di app su veicoli compatibili, migliorando l’esperienza di gestione delle applicazioni per il sistema operativo dedicato all’automotive.

Come funziona la nuova opzione

La funzionalità consente di selezionare e aggiungere applicazioni all’elenco dei download per installarle direttamente sul veicolo senza necessità di collegare un dispositivo esterno. Gli utenti possono navigare nel Play Store su un dispositivo Android e scegliere app specifiche da trasferire al sistema Android Automotive OS del proprio veicolo. Vantaggi principali:

Installazione remota : le app possono essere aggiunte al download anche quando il veicolo è spento, e saranno pronte una volta acceso.

: le app possono essere aggiunte al download anche quando il veicolo è spento, e saranno pronte una volta acceso. Gestione semplificata : è possibile creare un elenco di app da scaricare, evitando di doverle cercare manualmente dal sistema del veicolo.

: è possibile creare un elenco di app da scaricare, evitando di doverle cercare manualmente dal sistema del veicolo. Maggiore personalizzazione: gli utenti possono scegliere app per la navigazione, intrattenimento o utilità in base alle proprie preferenze.

Le applicazioni compatibili includono strumenti essenziali come:

App di navigazione (es. Google Maps, Waze).

(es. Google Maps, Waze). Streaming musicale (Spotify, YouTube Music).

(Spotify, YouTube Music). Gestione del veicolo (strumenti di diagnostica e monitoraggio).

Google ha inoltre annunciato che nuove categorie di app saranno supportate nei prossimi mesi, ampliando le possibilità per i conducenti e passeggeri. Questa funzione rappresenta un ulteriore miglioramento per il sistema operativo Android Automotive, che sta rapidamente diventando uno standard per i veicoli connessi. Con la possibilità di gestire i download delle app in modo più efficiente, Google punta a rendere Android Automotive OS ancora più integrato con l’ecosistema Android, facilitando la personalizzazione e l’usabilità.

La nuova opzione è già in fase di rollout globale e sarà disponibile per tutti i veicoli compatibili con Android Automotive OS aggiornati all’ultima versione. Gli utenti possono accedere alla funzionalità aggiornando il Google Play Store sia sul proprio dispositivo Android che sul sistema del veicolo.