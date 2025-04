Renault Scenic E-Tech 2025: il modello sempre più aggiornato

Renault ha deciso apportare modifiche ad uno dei suoi modelli più iconici: la Scenic. Per chi sognava una guida più intuitiva, la funzione One Pedal è ora realtà. Nessun bisogno di frenare continuamente, il piede resta sull’acceleratore e l’auto fa il resto. Perché stressarsi nel traffico cittadino quando l’elettronica può fare il lavoro pesante? Questo è il bello della tecnologia. Il nuovo quinto livello di rigenerazione è al centro di questa trasformazione. Solo i modelli con paddle al volante potranno accedervi, ma non subito. L’aggiornamento arriverà OTA nei prossimi mesi ed a quel punto, il piacere della guida urbana sarà completamente diverso. Si potrà avere un’auto che rallenta e si ferma da sola recuperando energia. Fantastico, no?

La ricarica bidirezionale cambia infatti il rapporto tra auto e ambiente. Ora la Renault Scenic E-Tech può dare energia, non solo riceverla. Con un semplice adattatore, è possibile alimentare dispositivi esterni fino a 3,4 kW. Impossibile non immaginarsi in campeggio, laptop acceso e caffettiera in funzione, tutto grazie alla batteria dell’auto. Il caricatore da 11 kW è di serie, ma chi desidera più potenza potrà optare per quello da 22 kW, disponibile in estate. In Francia, la tecnologia va oltre. Attraverso una specifica wallbox, sarà possibile restituire energia alla rete, grazie al V2G. L’auto non è più solo un mezzo di trasporto. Diventa un elemento attivo nella rete elettrica. Una rivoluzione silenziosa, ma concreta.

Motorizzazione e stile per una Renault reinventata ed ancora più tech

Con l’arrivo del Plug & Charge, la ricarica della Renault Scenic è ancora più immediata. Niente più app, niente più tessere, basta collegare il cavo. L’auto riconosce tutto, inizia a ricaricarsi da sola. Così nasce una nuova idea di comodità. L’anima resta elettrica, ma l’abito cambia. Nell’allestimento Esprit Alpine, i sedili anteriori della Renault Scenic diventano regolabili in sei direzioni. Presente anche la funzione massaggio, per un comfort che non teme rivali. Il lusso entra silenziosamente nell’abitacolo. Nella versione Iconic, nuovi rivestimenti e inserti in legno esaltano lo stile. Anche i sedili posteriori sono stati riprogettati per un sostegno superiore. Tutto è stato pensato per il benessere del passeggero. Le motorizzazioni intanto restano due. Una da 170 CV con 430 km di autonomia. L’altra, più potente, da 220 CV, capace di coprire 623 km.