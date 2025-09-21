Vivo Y50i è ufficiale, ecco le differenze con gli altri modelli

Lo scorso mese di luglio, il produttore tech Vivo ha annunciato ufficialmente due nuovi smartphone di fascia entry-level, ovvero i nuovi Vivo Y50 e Vivo Y50m. In queste ultime ore, però, l’azienda ha aggiunto un altro smartphone, ovvero il nuovo Vivo Y50i. Rispetto a questi due modelli, cambia davvero poco. Sembra infatti che cambi soltanto la velocità di ricarica supportata. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vivo annuncia in veste ufficiale il nuovo Vivo Y50i, ecco le sue caratteristiche

Il produttore tech Vivo ha da poco aggiunto un nuovo smartphone appartenente alla gamma Vivo Y50. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Vivo Y50i. Quest’ultimo va così ad affiancare gli altri due modelli annunciati a luglio, cioè i nuovi Vivo Y50 e Vivo Y50m. Rispetto a questi modelli, sembra che cambia soltanto una caratteristica. Il nuovo smartphone supporta infatti la ricarica rapida fino a 15W. Gli altri due modelli, invece, dispongono della ricarica più rapida pari a 44W.

Per il resto, la scheda tecnica del nuovo Vivo Y50i è pressoché la stessa degli altri due modelli. Vi elenchiamo qui di seguito le specifiche tecniche.

Vivo Y50i – scheda tecnica

Display con tecnologia IPS LCD con una diagonale pari a 6.74 pollici con una risoluzione pari a 720 x 1600 pixel con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz con una luminosità di picco pari a 1000 nits

Processore MediaTek Dimensity 6300

Tagli di memoria con 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage interno di tipo eMMC 5.1

Fotocamera posteriore da 13 MP

Fotocamera anteriore da 5 MP in un piccolo notch a goccia

Batteria con una capienza pari a 6000 mah con supporto alla ricarica rapida da 15W

Sistema operativo Android 15 con interfaccia utente Origin OS 5

Dimensioni 167.3 x 76.95 x 8.19 mm

Peso 204 grammi

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Vivo Y50i sarà disponibile all’acquisto ad un prezzo di circa 180 euro al cambio attuale.