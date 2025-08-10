Renault Clio 2026: la sesta generazione pronta a stupire tutti

Manca appena un mese al Salone di Monaco 2025, dove la Renault Clio 2026 sarà finalmente svelata senza veli. Dopo mesi di test su strada e prototipi camuffati, le indiscrezioni trovano conferma. Le prime immagini rubate in catena di montaggio mostrerebbero esemplari di pre-produzione, segno che il lancio è vicino. La produzione di serie dovrebbe iniziare a settembre, mentre l’arrivo nelle concessionarie è previsto per i primi mesi del 2026. C’è curiosità per scoprire fino in fondo un modello che promette un salto deciso rispetto alla generazione attuale. Quali sorprese nasconde ancora? Cosa ci aspetta di tanto grandioso?

Nuovo stile e più spazio per un modello che saprà conquistare

Le dimensioni cresceranno leggermente, garantendo più comfort nell’abitacolo. Il design appare radicalmente rivisto, con linee più moderne e sportiveggianti. Il frontale richiama chiaramente il concept Renault Emblème, con fari sottili e una firma luminosa inedita. Gli interni, secondo indiscrezioni, adotteranno uno schema simile a quello della nuova Renault 5, con plancia digitale e materiali di qualità superiore. Una scelta che punta a unire stile e tecnologia in un contesto urbano sempre più esigente e sempre più alla ricerca di un’auto piccola ma che sappia dare davvero tutto.

Tecnologia e motori della nuova Renault

La gamma della Renault Clio 2026 dovrebbe offrire motorizzazioni Mild Hybrid e Full Hybrid. Spicca il nuovo sistema Full Hybrid da 160 CV, già visto su alcuni SUV del marchio, capace di combinare efficienza e prestazioni. Rimane l’incognita sulla continuazione della versione GPL, storicamente apprezzata in Italia, che potrebbe essere confermata o abbandonata. L’assenza di una versione elettrica pura è legata alla presenza in gamma della nuova Renault 5, che presidia già il settore delle compatte a zero emissioni. La nuova Clio, quindi, punta su una transizione energetica graduale, con soluzioni ibride adatte a ogni esigenza di guida. L’attesa per scoprire i dettagli tecnici completi è destinata a crescere fino alla presentazione di settembre. Chi resisterà alla tentazione di salire a bordo?