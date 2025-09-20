Porsche Cayenne Electric: il virtuale entra a far parte dei collaudi prima del debutto

Puntare al meglio dell‘esperienza d’uso progettando e realizzando veicoli performanti in ogni istante. E’ senza alcun dubbio questo l’obiettivo della casa automobilistica Porsche che non casualmente ha deciso di innovare lo sviluppo dei veicoli con dei prototipi virtuali ma non solo. L’azienda tedesca, infatti, testa i suoi modelli in ambienti estremi così da esaminare tutti gli aspetti anche in situazioni complesse.

A tal proposito, l’azienda sta portando avanti un duro e importante lavoro di perfezionamento sulla nuova Porsche Cayenne Electric. Anche in questo caso lo scopo è quello di portare su strada un veicolo non solo potente ma anche stabile e preciso. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo maggiori informazioni riguardo le novità di Porsche.

Nuova Porsche Cayenne Electric si prepara al debutto

Come sappiamo, la nuova Porsche Cayenne Electric si prepara a fare il proprio debutto ufficiale e, di conseguenza, a conquistare il maggior numero possibile di utenti appassionati del marchio. Nell’attesa, l’azienda non può fare altro che sottoporre il veicolo a una serie di importanti test. Nello specifico, l’azienda sta ponendo l’attenzione anche sulle condizioni estreme provando in modello in diverse circostanze.

A tal proposito, ricordiamo che la casa automobilistica Porsche ha deciso di utilizzare diversi prototipi digitali al fine di ottimizzare e dunque rendere il processo di progettazione e collaudo molto più veloce rispetto al passato. Risulta del tutto interessante sapere che con tale decisione l’azienda tedesca sia riuscita a ridurre le tempistiche del 20%. 20% in meno rispetto a quelli che sono i tradizionali metodi utilizzati dai costruttori. Così facendo, Porsche ha anche ridotto considerevolmente il consumo di materiali riducendo l’impatto ambientale causati dai collaudi.

E’ bene anche ricordare che la casa automobilistica continua a considerare indispensabile il lavoro dell’uomo nonostante la digitalizzazione di alcuni processi. Giunti a questo punto attendiamo ulteriori novità dal mondo delle quattro ruote.