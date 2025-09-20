Ad
AmazonNewsOfferte

Xiaomi POCO C85 è in regalo su Amazon: oggi costa solamente 129,90€

Progettato per il massimo comfort, il corpo sottile di POCO C85 offre una presa comoda e una maneggevolezza semplice, ideale per chi viaggia.

scritto da Valentina Acri
xiaomi

Lo Xiaomi POCO C85 è uno smartphone che si contraddistingue grazie a un display da 6,9″ con frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Oltre a ciò, non possiamo non porre l’attenzione sulla doppia fotocamera AI da 50MP con modalità Ultra HD. Tale elemento consente al device di adattarsi a diversi scenari di ripresa, catturando texture ricche e luci e ombre realistiche, per immortalare con facilità i momenti più belli. Se siete appassionati di foto, questo device è perfetto e costa pochissimo.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Xiaomi POCO C85 oggi in offerta su Amazon

Progettato per il massimo comfort, il corpo sottile di POCO C85 offre una presa comoda e una maneggevolezza semplice, ideale per chi viaggia. Come anticipato in apertura, lo schermo da 6,9″ offre un’esperienza nitida e luminosa in ogni istante consentendo agli utenti di godere di un utilizzo fluido e coinvolgente anche durante la navigazione e la visione.

Tra i tanti punti di forza di questo smartphone a marchio Xiaomi c’è anche il processore octa-core, affidabile e stabile. Basato su MediaTek Helio G81-Ultra, il POCO C85 offre prestazioni fluide per le app quotidiane, il multitasking e i giochi. Motivo per cui si contraddistingue per essere efficiente, reattivo e a basso consumo di batteria.

In merito a quest’ultima, ricordiamo che è presente una potente unità da 6.000 mAh, racchiusa in un corpo elegante. Tutto questo assicura una potenza di lunga durata e prestazioni straordinarie in ogni istante. Perché dunque non procedere subito con l’acquisto?

Offerta
Xiaomi POCO C85, Smartphone 8+256GB, Display 6,9' 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatteria non incluso
Xiaomi POCO C85, Smartphone 8+256GB, Display 6,9" 120Hz 7,99mm Design, MediaTek Helio G81-Ultra Octa-core, Doppia fotocamera AI da 50MP, 6000mAh, garanzia di 2 anni, Nero, Caricabatteria non incluso
    129,90 EUR Amazon Prime
    Acquista su Amazon

    Amazon vi consente di risparmiare sul prezzo di listino offrendo uno sconto del 24%. Di conseguenza, oggi lo Xiaomi POCO C85 costa solamente 129,90 euro anziché 169,90. Non dimenticate che la spedizione è completamente gratuita e sul prodotto è disponibile una garanzia di 24 mesi. 

    Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
    Valentina Acri

    Laureata in lingue, letterature e comunicazione interculturale ma da sempre appassionata di tecnologia.