Galaxy Z Fold7: numeri di vendita record nelle prime 4 settimane

Il Samsung Galaxy Z Fold7 si conferma un successo commerciale nel segmento dei dispositivi pieghevoli. E questo è avvenuto a soli pochi mesi dal debutto ufficiale. Infatti secondo gli ultimi dati pubblicati da Counterpoint Research, il nuovo modello ha registrato oltre 250.000 unità vendute solo nelle prime quattro settimane di disponibilità in Europa Occidentale. Stabilendo così un nuovo primato per tutta la gamma Fold.

Il mercato dei pieghevoli cresce e Samsung domina grazie al Galaxy Z Fold7. Ma la concorrenza purtroppo incalza

Si tratta così di una crescita del 150% rispetto al Galaxy Z Fold6. E di circa il 70% in più rispetto al Fold4. Questo ultimo fino ad oggi deteneva il record interno. Ma il report evidenzia come il Fold7 sia riuscito a intercettare in modo più efficace le esigenze del pubblico che si trova in Europa. Grazie anche a un’evoluzione del design, migliori ottimizzazioni del software e una maggiore resistenza del display interno. Tutti punti che gli utenti sembrano aver premiato ed apprezzato.

Il successo del Galaxy Z Fold7 inoltre, arriva in un momento di forte espansione per il mercato dei dispositivi pieghevoli. Secondo gli analisti di Counterpoint, l’interesse degli utenti è in continuo aumento. E questo dato è spinto anche dall’ingresso di nuovi competitor. Ad esempio, HONOR e Google hanno da poco lanciato dei modelli pieghevoli in Europa. Anche questi sono capaci di offrire alternative valide. Sia per quanto riguarda il prezzo che per delle caratteristiche tecniche.

La leadership di Samsung è quindi solida, ma viene costantemente messa alla prova. Inoltre, nel 2026 è atteso il debutto di Apple nel segmento dei pieghevoli. Un’eventualità che potrebbe rivoluzionare ulteriormente gli equilibri del mercato. Nel frattempo, il Galaxy Z Fold7 si gode il primato e rappresenta il punto di riferimento per chi cerca un dispositivo di fascia alta capace di unire versatilità, produttività e innovazione.