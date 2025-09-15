Toyota GR Yaris si prepara a conquistare l’Europa con una nuova versione

L’obiettivo delle diverse case automobilistiche è quello di offrire esperienze di guida uniche con veicoli in grado di offrire performance eccellente. Tra queste, vi è proprio l’azienda Toyota che sta portando avanti un importante lavoro al fine di stupide tutti gli appassionati del suo marchio. L’azienda a partire dall’1 ottobre 2025 metterà a disposizione presso le concessionarie una speciale sorpresa. Il GR Yaris Aero Performance Package.

Una versione della Toyota che si contraddistingue grazie a una grinta differente rispetto ai modelli precedenti. Tutto ciò per consentire agli appassionati di guidare una vettura in grado di offrire il meglio durante la guida. Scopriamo maggiori dettagli in merito a questa novità tanto attesa.

Toyota GR Yaris: novità in arrivo da ottobre

Il Giappone si prepara ad accogliere una novità davvero importante per tutti gli utenti che adorano guidare modelli come la GR Yaris. Questo modello, infatti, con il GR Yaris Aero Performance Package va a ottimizzare alcuni aspetti della vettura diventando ancora più interessante.

Nonostante per ottobre sia fissato l’arrivo in Giappone del GR Yaris Aero Performance Package, secondo quanto diffuso presto sarà anche il turno dell’Europa. Nello specifico, Toyota Gazoo Racing ha portato avanti un importante lavoro per realizzare questo pacchetto aerodinamico che consente di ottimizzare le prestazioni della GR Yaris. Ottimizzazioni che riguardano ben sei componenti specifici implementati nello stabilimento.

A tal proposito è bene sapere che il pacchetto non può essere montato successivamente. Nel kit viene incluso uno sfogo dell’aria sul cofano motore al fine di semplificare il raffreddamento. Inoltre, il costruttore ha deciso di includere davanti uno spoiler a labbro. Le novità, dunque, sono davvero tanti e tutte interessanti.

Quel che sappiamo è che in Giappone, la nuova Toyota GR Yaris Aero Performance Package avrà un costo di partenza da circa 23.400 euro. Per quanto riguarda l’Europa, invece, ancora non sono state diffuse informazioni.