HYUNDAI Tucson 2027, immagini online anticipano la nuova generazione

La nuova HYUNDAI Tucson 2027 si prepara a rivoluzionare il settore dei SUV di fascia media. Mancano ancora diversi mesi al debutto ufficiale, ma sono già emerse online le prime informazioni che stanno accendendo l’interesse degli appassionati. Secondo le indiscrezioni, la prossima generazione adotterà un look completamente nuovo. Nello specifico parliamo di linee più squadrate e moderne, richiamando in parte lo stile introdotto con la nuova Santa Fe.

HYUNDAI Tucson 2027: interni hi-tech, motori ibridi e sicurezza avanzata

La Tucson dovrebbe crescere leggermente nelle dimensioni complessive. Tale scelta permetterà di aumentare lo spazio interno, soprattutto per i passeggeri posteriori, e di ampliare la capacità del bagagliaio. Ma vediamo meglio alcune delle sue principali caratteristiche. Il frontale presenterà una barra luminosa a tutta larghezza. I fari principali verranno spostati più in basso per un aspetto più aggressivo. I montanti del parabrezza avranno un’inclinazione marcata. Invece il tetto seguirà un profilo quasi orizzontale per aumentare lo spazio interno. I passaruota saranno squadrati, mentre il lato posteriore sarà caratterizzato da fanali sottili e collegati da una linea luminosa continua.

Gli interni della futura HYUNDAI Tucson 2027 riprenderanno lo stile minimalista e tecnologico già visto sugli ultimi modelli del marchio. Ci saranno ampi schermi digitali per la strumentazione e l’ intrattenimento. Il tutto garantito da un sistema multimediale di ultima generazione compatibile con le più recenti tecnologie del momento.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, non ci sono ancora conferme ufficiali. È quasi certo però che la gamma includerà soluzioni Mild-Hybrid, Full-Hybrid e Plug-in Hybrid. In particolare, la versione PHEV dovrebbe montare una batteria più grande. Essa infatti sarà in grado di garantire fino a 100km di autonomia in modalità elettrica. Un traguardo importante che permetterebbe di competere con i modelli più avanzati del settore. La HYUNDAI-Tucson 2027 disporrà anche dei più recenti sistemi ADAS sviluppati dalla casa, con funzioni di assistenza alla guida sempre più avanzate. Il debutto ufficiale è atteso entro la fine del 2026. Invece l’arrivo su strada previsto nel corso del 2027.