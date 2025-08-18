Hyundai Tucson 2026: la nuova generazione si ispira alla Santa Fe

Il debutto della nuova Hyundai Tucson è atteso per il 2026, ma già i primi prototipi circolano sulle strade in fase di test. Le foto spia hanno permesso di intuire alcuni dettagli del design. Informazioni sufficienti a ispirare i primi render che immaginano l’aspetto finale del SUV. Rispetto al modello attuale, la Tucson di nuova generazione abbandonerà il linguaggio “Sensuous Sportiness” per adottare il nuovo corso stilistico denominato “Art of Steel”, che caratterizzerà anche i futuri modelli del marchio coreano.

Hyundai Tucson 202: interni tecnologici e motori elettrificati

Il design diventerà più squadrato, con proporzioni più robuste e un look che richiama da vicino quello della Santa Fe. Il frontale dovrebbe essere dominato da una barra luminosa a tutta larghezza, con i gruppi ottici principali collocati più in basso. I passaruota saranno pronunciati, probabilmente non verniciati per creare contrasto con la carrozzeria, mentre il portellone posteriore sarà più verticale per aumentare lo spazio utile nel bagagliaio. Nella parte posteriore, i fari sottili contribuiranno a creare un aspetto moderno e distintivo.

All’interno, la nuova Tucson offrirà un abitacolo aggiornato con soluzioni moderne ma senza rinunciare ai comandi fisici essenziali. Gli schermi digitali per la strumentazione e l’intrattenimento saranno protagonisti, integrati in un cruscotto minimalista che punterà a coniugare tecnologia e praticità. Rimarranno però i pulsanti dedicati alle funzioni principali, così da non sacrificare l’usabilità quotidiana. Come sempre, la Tucson punterà sulla versatilità, garantendo comfort a bordo e ampio spazio per passeggeri e bagagli.

Sul fronte delle motorizzazioni, in Europa la priorità sarà data alle versioni ibride. La gamma dovrebbe includere varianti Mild Hybrid, FullHybrid e Plugin-Hybrid, con una nuova unità full hybrid di ultima generazione che potrebbe rappresentare la principale novità tecnica. Ciò permetterà a Hyundai di mantenere la Tucson competitiva in un mercato sempre più orientato verso l’elettrificazione. Insomma, con il nuovo design, interni più tecnologici e un’offerta motori aggiornata, la HyundaiTucson 2026 si prepara a rinnovare uno dei SUV più apprezzati del settore.