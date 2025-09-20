Xiaomi: nuovo termos in titanio da 1,2 litri per bevande conservate per 12 ore

A quanto pare, Xiaomi ha deciso di ampliare il campo di azione per quanto riguarda la produzione di prodotti dedicati all’utente e alla casa, recentemente sulla piattaforma di crowfunding cinese Youpin, ha pubblicato un interessante termos da 1,2 l con un interessante design, nello specifico si tratta di una struttura a doppio strato interamente in titanio con un grado di purezza, assicurato dall’azienda, addirittura al di sopra del 99%, gli unici elementi di materiale diverso sono il tappo, il beccuccio e il manico.

Comodo e utile

Innanzitutto c’è da sottolineare che il design al titanio garantisce robustezza, durabilità e una naturale refrattarietà ai batteri, come se non bastasse il prodotto è fornito con un beccuccio forato che fa anche da diffusore nel momento in cui si ha intenzione di preparare un tè, anch’ esso in titanio, come se non bastasse presente anche una valvola apposita che consente la fuoriuscita del vapore in eccesso quando il contenitore è chiuso in modo da garantire il massimo della sicurezza e di comfort nel momento in cui si apre il coperchio per versare la bevanda calda, ovviamente è possibile conservare al suo interno anche bevande fredde.

Per quanto riguarda la questione legata all’isolamento termico, la struttura consente di mantenere le bevande calde dai 50° in su per un periodo intorno alle 12 ore, lo stesso discorso vale per le bevande fredde con una temperatura uguale o inferiore ai 14°, per di più la superficie inferiore è ricoperta da silicone per garantire il massimo della stabilità sulle varie superfici di appoggio.

Attualmente il prodotto in questione è disponibile come vi abbiamo citato prima solo su Youpin ad un prezzo al cambio equivalente a 45 €, non sappiamo se e quando arriverà all’interno del mercato europeo ma sicuramente speriamo di vederlo anche all’interno del mercato italiano, tutto ciò che resta da fare è semplicemente attendere.