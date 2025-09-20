Android 16: i temi delle icone presto supportati al 100%

Google continua a portare avanti il suo cantiere definito Android 16, la società infatti continua a rilasciare aggiornamenti di prova per poi introdurre le novità anche a livello globale, l’ultima versione porterà con sé una novità da tanto tempo inseguita da tutti gli utenti Android e da Google stessa che però ha sempre rappresentato una chimera, stiamo parlando dei temi delle icone, una particolare funzionalità che punta a garantire una coerenza grafica costante all’interno della home dei dispositivi Android, questa potrebbe essere la volta buona dal momento che in passato i tentativi sono stati tanti ma i risultati sono stati pochi, non a caso recentemente Google ha modificato il proprio accordo con gli sviluppatori notificando il cambiamento a questi ultimi per far capire come funzionerà tutto quanto nel migliore dei modi.

Il principale problema che Google è riuscita a superare è quello di riuscire a mettere d’accordo tutti, dinamica decisamente complessa quando entrano in gioco gli sviluppatori di terze parti, sembra infatti che la società abbia trovato il giusto compromesso tra linee guida decisamente chiare ma anche un discreto grado di libertà lasciato per l’appunto agli sviluppatori, scopriamo di cosa si tratta.

Il nuovo accordo

Nello specifico, l’ultima beta di and ed introduce il nuovo motore di temi già presente in Android 12 ma ora completamente rivisto, nello specifico quest’ultimo include la possibilità di rimuovere i colori originali delle icone delle applicazioni per poi sostituirli con quelli presenti nel tema scelto dall’utente, questo motore ha tre possibilità di funzionamento definite: default, minimal e creativa, la prima come potete intuire da soli lascia tutto invariato, la seconda applica dei cambiamenti minimi e non troppo invadenti mentre l’ultima rappresenta l’opzione più fantasiosa e probabilmente è potenziata dall’intelligenza artificiale, attualmente però non funziona.

Nel caso venga scelta l’opzione minimal, il motore seguirà due strade, la prima nel caso in cui l’applicazione e la sua icona supportino il nuovo linguaggio di design di Android 16 porterà l’icona a cambiare colore in virtù della palette scelta nel tema da parte dell’utente, nel caso in cui invece le parti non supportino il nuovo linguaggio di design, i colori verranno adattati automaticamente in base ai colori presenti nelle altre icone.