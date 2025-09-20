Google Pixel 10: problemi con le GPU?

Quando Google ha presentato il Pixel 10, gran parte dell’attenzione si è concentrata sul debutto del nuovo Tensor G5. Non era solo un altro chip della serie: rappresentava la prima volta che l’azienda affidava la produzione del proprio SoC a TSMC, dopo anni di collaborazione con Samsung. Tale scelta aveva alimentato le aspettative di molti che avevano ipotizzato che i miglioramenti si sarebbero tradotti in una maggiore potenza di calcolo e, soprattutto, in un passo avanti nella gestione dei consumi. Eppure, i risultati immediati del Pixel 10 si sono rivelati più controversi del previsto. In particolare, il nodo critico riguarda le prestazioni grafiche. Test alla mano, la GPU del Tensor G5 non solo non ha impressionato, ma in alcune circostanze ha fatto addirittura peggio del suo predecessore, montato sui Pixel 9.

Google Pixel 10: cosa è emerso sul Tensor G5?

Una situazione difficile da spiegare senza addentrarsi nei dettagli tecnici. Il chip grafico scelto da Google è la PowerVR DXT-48-1536. Una soluzione che, almeno sulla carta, offre caratteristiche interessanti: compatibilità con Vulkan 1.3, supporto al ray tracing a livello hardware e una capacità di calcolo teorica che raggiunge 1,5 TFLOPS a 1 GHz. Numeri che dovrebbero garantire prestazioni competitive, soprattutto in uno smartphone di fascia alta.

La realtà racconta però una storia diversa. Il Pixel 10 Pro, sottoposto al benchmark di Geekbench, ha ottenuto appena 3.707 punti. Una cifra non solo inferiore al Pixel 9 Pro, che raggiungeva 9.023 punti, ma anche distante dai 26.000 e oltre del Galaxy S25. E non è tutto. Alcuni utenti hanno analizzato più da vicino il comportamento della GPU e hanno scoperto un dettaglio sorprendente. La frequenza operativa sembra bloccata a 396 MHz, anche nei momenti di massimo carico. Ben lontana, dunque, dal gigahertz dichiarato come frequenza massima. Tale vincolo rende il Pixel 10 incapace di competere persino con molti modelli di fascia media. Lasciando la sensazione che il problema non sia nell’hardware in sé, ma nel modo in cui è stato gestito.

Una delle ipotesi più accreditate riguarda i driver. Google avrebbe equipaggiato i Pixel 10 con la versione 24.3, quando Imagination Technologies aveva già distribuito la 25.1. Se davvero l’origine del problema è da ricondurre a software non aggiornato, resta da capire quando Google interverrà. Seguendo lo schema delle scorse generazioni, è probabile che la correzione arrivi con una beta di Android 16, per poi entrare stabilmente nel Feature Drop di dicembre.