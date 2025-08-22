Amazon DIMEZZA il prezzo di Google Pixel 9: ora costa 340 euro in MENO

Gli utenti possono pensare di acquistare il Google Pixel 9, figlio dell’arrivo sul mercato della nuova versione, con un risparmio decisamente importante rispetto al listino iniziale. Lo smartphone, disponibile all’acquisto su Amazon, offre uno dei migliori rapporti qualità/prezzo attualmente in circolazione, con un risparmio importantissimo sul listino iniziale.

Google Pixel 9 integra un display da 6,3 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2424 pixel, è un OLED di alta qualità con un refresh rate a 120Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 e soprattutto 16 milioni di colori con densità di 422 ppi. Dettagli e nitidezza davvero ottimi, supportati dalla presenza del processore Google Tensor G4, un buonissimo octa-core che raggiunge una frequenza di clock di 3,1 GHz, passando anche per la presenza della GPU Mali-G715 MC7, oppure di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna (questo quantitativo varia con la versione che acquistate, e non è espandibile).

Una grandissima attenzione è stata posta anche sul comparto fotografico, difatti nella parte posteriore si possono trovare due sensori differenti tra loro: un principale da 50 megapixel ed un ultragrandangolare da 48 megapixel, che può raggiungere una risoluzione massima di 8165 x 6124 pixel. L’angolo di ripresa è di 123 gradi, mentre anteriormente è stato integrato un sensore da 10,5 megapixel con apertura F2.2.

Amazon, i prezzi sono dimezzati per il Google Pixel 9

Con il lancio di Google Pixel 10, i prezzi di Google Pixel 9 sono letteralmente crollati, ed infatti in questi giorni gli utenti possono pensare di spendere solamente 577 euro per l’acquisto del modello della precedente generazione, con un risparmio di circa 320 euro sul listino iniziale a questo link.

La spedizione viene gestita direttamente da Amazon con consegna in tempi brevi direttamente presso il vostro domicilio, sono disponibili anche quattro colorazioni tra cui scegliere.