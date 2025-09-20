Monitor da gaming a 95 euro: AliExpress lancia lo sconto migliore di settembre

AliExpress è sempre pronta a riservare promozioni di ottima qualità e sconti decisamente interessanti, ma solamente in questi giorni gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di acquistare un monitor da gioco a meno di 100 euro, rappresentando a tutti gli effetti una delle migliori soluzioni su cui fare effettivamente affidamento.

Il dispositivo in questione viene prodotto da KTC, trattasi del modello H27T27, un monitor IPS da 27 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione di 2560 x 1440 pixel, approfittando anche di una frequenza di aggiornamento di 100Hz, con alle spalle un tempo di risposta di solo 1ms. Lo sfarfallio viene ridotto, come anche l’emissione delle luci blu. Le cornici sono estremamente sottili, il che favorisce senza dubbio l’ergonomia e il design, mantenuto comunque sufficientemente classico; il piede di appoggio centrale è abbastanza elegante, riesce a sorreggere perfettamente il device, alzandolo anche dalla superficie per facilitare il posizionamento di qualsivoglia altro elemento al di sotto dello stesso.

AliExpress, lo sconto migliore è solo su questo monitor

Il consumatore interessato all’acquisto del monitor KTC H27T27, deve sapere che il suo listino iniziale sarebbe di 234,72 euro, cifra comunque più che bilanciata se considerata la tipologia di prodotto, ma che viene ulteriormente ridotta di circa 138 euro, per arrivare a dover sostenere un investimento finale di soli 95,98 euro. L’ordine è da effettuare subito qui.

Tutti gli utenti interessati all’acquisto devono comunque sapere che il prodotto in questione viene spedito direttamente dalla Germania, con consegna entro massimo dieci giorni (non lavorativi), senza dazi doganali da pagare e la certezza di poter godere della spedizione gratuita a domicilio. La consegna veloce prevede anche l’impegno di AliExpress con coupon in caso di ritardo, rimborso se il pacchetto venisse smarrito o gli articoli fossero rovinati, come anche il rimborso in caso di non consegna dopo 20 giorni. E’ possibile, infine, effettuare il resto gratuito entro 15 giorni.