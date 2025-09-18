iPhone Air e 17 Pro Max, primo bug della fotocamera rilevato: Apple corre ai ripari

Alla vigilia del debutto ufficiale della nuova gamma iPhone 17, arriva la prima segnalazione di un problema tecnico. Non si tratta di un difetto grave, ma di un bug curioso che riguarda la fotocamera dei modelli iPhone Air e iPhone 17 Pro Max, già emerso nelle prove effettuate da alcuni giornalisti. Apple ha confermato di essere a conoscenza della situazione e ha promesso un aggiornamento software per risolverla.

Il bug legato agli schermi LED

L’anomalia è stata notata da Henry Casey di CNN Underscore, che durante un concerto ha scattato diverse foto con i due nuovi dispositivi. Rivedendo gli scatti, ha scoperto che circa il 10% presentava difetti visivi evidenti: zone scure, quadratini neri e strane linee ondulate. Tutte le immagini problematiche avevano in comune la presenza, nella scena, dei giganteschi schermi LED usati per le proiezioni del live show.

Apple ha chiarito la situazione parlando apertamente di un bug che si presenta solo alla presenza di uno schermo molto luminoso diretto verso le fotocamere. Dovrebbe essere quindi qualcosa di semplicemente risolvibile.

Aggiornamento in arrivo per gli utenti

Secondo le prime analisi, la causa sarebbe legata all’algoritmo di elaborazione delle immagini dei nuovi modelli, il che potrebbe significare che anche altri iPhone della gamma 2025 siano potenzialmente interessati. Cupertino è già al lavoro per distribuire un fix tramite un aggiornamento software, anche se non è stata ancora fornita una data precisa per il rilascio.

Attesa per il lancio della nuova gamma iPhone

Nel frattempo, la nuova gamma è pronta ad arrivare negli Apple Store di tutto il mondo. Domani, 19 settembre, inizieranno le consegne e sarà possibile acquistare i dispositivi nei negozi. Le prime recensioni confermano che l’iPhone Air offre un’autonomia vicina a quella del modello base, un dettaglio che potrebbe convincere molti utenti a scegliere il nuovo arrivato per il design ultrasottile e il prezzo intermedio.