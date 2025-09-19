DJI Osmo Nano: svelata la data di lancio?

Quando si parla dei lanci di DJI arrivano sempre prima i piccoli dettagli, poi un’immagine sfocata o un’ombra che fa discutere forum e social, e infine un breve video. È esattamente ciò che è accaduto di recente con la diffusione di un teaser con il titolo “Own the Moment”. Quest’ultimo non mostra più di una sagoma che scivola su uno sfondo buio, ma basta per accendere le fantasie degli appassionati. E tutti sembrano concordare: si tratta della nuova action cam Osmo Nano. Un dispositivo pronto fare il suo debutto ufficiale il 23 settembre.

DJI si prepara al lancio della nuova Osmo Nano

Le indiscrezioni che circolano parlano di una struttura in due parti. Da una parte c’è la microcamera, minuscola e leggera. Dall’altra un modulo secondario. Qui trovano posto uno schermo OLED ad alta definizione per controllare in diretta quello che si sta registrando, uno slot per espandere la memoria con schede SD e una batteria con funzione di ricarica rapida. Quest’ultima permette di riportare la camera all’80% in venti minuti.

Inoltre, sembra che sarà possibile scegliere tra due versioni con memoria interna diversa, da 64 o 128 GB, a seconda delle esigenze. Ma il dettaglio che colpisce è il sistema magnetico pensato da DJI. Non si tratta di un semplice gancio, ma di un attacco che permette di orientare la camera in più modi, anche al contrario.

E non è tutto. Accanto al dispositivo, DJI sembra intenzionata a spingere su un ecosistema di accessori, tutti compatti e magnetici. Tra cui attacchi da cappello, fasce per il petto, supporti da indossare sotto i vestiti o sulla testa. Tutti strumenti che puntano a dare libertà di movimento a chi fa sport, viaggia o produce contenuti per il web. Con tali premesse, non resta che attendere dichiarazioni da parte di DJI sul lancio della sua nuova cam Osmo Nano.