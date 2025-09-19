IFA 2025: arriva Lefant M5, un robot piccolo e intelligente

La nota società che da tempo si occupa di produrre robot aspirapolvere e lava pavimenti elettrici automatici Lafont è un marchio decisamente conosciuto in Italia dal momento che i suoi prodotti sono molto apprezzati nel nostro mercato poiché offrono un rapporto qualità prezzo davvero importante e permettono agli utenti di portarsi a casa un prodotto smart e intelligente senza spendere cifre decisamente esagerate.

Vista la continua evoluzione di questo particolare settore del mercato, la società ha pensato bene di sfruttare lo sfondo di IFA 2025 per presentare il suo nuovo robot aspirapolvere e lava pavimenti che punta ad offrire un’esperienza d’uso completa in grado di alleggerire il carico di pensieri delle famiglie, stiamo parlando di Lafont M5, un robot che unisce caratteristiche tecniche importanti ad un prezzo assolutamente competitivo.

Caratteristiche di alto profilo

Partiamo dal presupposto che questo è un robot che lava e aspira contemporaneamente, nello specifico il prodotto gode di una potenza di aspirazione di 12.000 Pa e batteria con capacità da 5.200 mAh, l’autonomia dichiarata ammonta a 180 minuti e si ricarica in circa 5 ore.

Il robot in questione sfrutta poi una particolare tecnologia che consente a rullo di rigenerarsi costantemente con l’acqua fresca presente all’interno del circuito in modo da garantire il massimo dell’igiene ad ogni giro, il rullo ruota ad una velocità di 230 g/min premendo costantemente contro il pavimento in modo da rimuovere anche le macchie decisamente ostinate.

Come se non bastasse, il robot riesce anche ad alzare il rullo in modo da non bagnare i tappeti, tutto ciò è reso possibile grazie alla presenza di un sensore ottico dToF frontale e numerosi sensori di posizione a fotodiodi.

Per il resto, il robot in questione gode di un serbatoio per l’acqua pulita e sporca da 2,5 litri e un sacchetto della polvere da 3,5 litri, per di più la base di ricarica si occupa di lavare il rullo oltreché di ricaricare la batteria integrata nel robot.

Per quanto riguarda la disponibilità all’interno del mercato europeo, non sappiamo se quest’ultimo arriverà o meno, ma sappiamo che comunque il prezzo di partenza dovrebbe essere di 399,99 €, se dovesse arrivare anche sul mercato italiano, sicuramente sarà disponibile anche su Amazon.