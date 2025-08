Haier lancia in Cina la lavapavimenti che individua la polvere nascosta

Haier ha presentato in Cina una nuova lavapavimenti premium. Si tratta del modello RHXG‑H1, pensato per rivoluzionare le pulizie domestiche. Tale dispositivo non solo rimuove la polvere più sottile, ma evita anche che i capelli lunghi si aggroviglino nella spazzola, uno dei problemi più comuni per gli aspirapolvere tradizionali. Grazie a un sistema di LED verdi da 555nm, la macchina illumina le particelle invisibili a occhio nudo, garantendo un’igiene più completa per ogni angolo della casa, anche sotto mobili e letti.

Haier: quattro modalità, sterilizzazione e lunga autonomia

La spazzola è protetta da un doppio pettine con 108 denti da 3mm, capace di frammentare ciocche lunghe fino a 50cm, impedendo blocchi o ostruzioni. La struttura pieghevole a 180° consente di raggiungere punti difficili, mentre il motore basculante a 65° con certificazione IPX6 può essere lavato per una manutenzione igienica. L’innovativo sistema Golden Water Film Precision Control 2.0 regola il flusso d’acqua, evitando aloni e cadute accidentali grazie al rilascio minimo di 0,5g per metro quadrato.

La nuova lavapavimenti offre quattro modalità di utilizzo, Standard, Silenziosa, Asciugatura rapida e Massima potenza. Dispone di un serbatoio da 800ml per l’acqua pulita e uno da 750ml per quella sporca. Entrambi progettati per mantenere costante la potenza di aspirazione anche a macchina completamente inclinata. Oltre alla pulizia a caldo a 75 °C, il dispositivo permette due cicli di asciugatura, uno rapido a 85 °C in cinque minuti e uno delicato a 60 °C in venti.

L’acqua elettrolizzata garantisce una sterilizzazione in tempo reale con un’efficacia del 99,99% contro i batteri, ideale per chi vive con bambini o animali domestici. La batteria da 5.000mAh consente fino a 50 minuti di autonomia, coprendo fino a 400m² con una sola carica. In Cina, l’RHXG‑H1 è già in vendita a 2.099 yuan, circa 250€, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali su un suo possibile lancio in Europa. Anche se si tratta decisamente di un’assistente ideale per ogni ambiente domestico.