Battlefield 6: quando arriverà la modalità Battle Royale?

La saga di Battlefield continua ad attirare l’attenzione del settore gaming. A tal proposito, Electronic Arts ha scelto di introdurre per la prima volta una modalità Battle Royale. Il progetto non è solo in fase di sviluppo, ma viene già messo alla prova attraverso i Battlefield Labs. Uno spazio dedicato al collaudo delle nuove idee. Alcuni giocatori selezionati hanno potuto testare in anteprima la formula, anche se la compagnia non ha ancora voluto indicare un calendario ufficiale per la pubblicazione. Dal punto di vista delle indiscrezioni, però, qualcosa si muove. ModernWarzone, canale sempre molto attento a tali novità, sostiene che la data di uscita sia stata fissata al 28 ottobre 2025. Una finestra vicina al debutto del gioco principale (Battlefield 6), previsto per il 10 ottobre.

Battlefield 6: novità sulla modalità Battle Royale

Le informazioni raccolte suggeriscono un’impostazione chiara. Si parte da un’arena capace di ospitare cento giocatori, divisi in venticinque squadre di quattro. Non mancherà il tratto caratteristico della saga, ovvero la presenza delle classi, elemento che permette di adattare lo stile di gioco al proprio ruolo e alle proprie abilità. La gestione della safe zone sarà, invece, particolarmente severa. Chiunque oltrepasserà i confini dell’area sicura verrà eliminato all’istante, senza chance di rientrare. Una regola netta, che mira a ridurre le fasi di stallo e a mantenere la tensione sempre alta.

I veicoli, altro pilastro della serie, non saranno una semplice comparsa. Dopo i primi test, i programmatori hanno deciso di rafforzarne l’impatto, rendendoli più resistenti e incisivi nelle dinamiche di squadra. In tal modo, ogni battaglia dovrebbe assumere un ritmo più vario e imprevedibile, coerente con lo spirito di Battlefield.

Al momento manca solo la conferma ufficiale da parte di Electronic Arts, ma gli utenti sono ormai carichi di aspettative. Non resta che attendere e scoprire se davvero il 28 ottobre segnerà l’arrivo della nuova modalità per Battlefield 6.