Battlefield 6: diffuso il primo trailer

Finalmente, dopo mesi di attesa, Electronic Arts ha presentato ufficialmente il trailer di Battlefield 6, che ha immediatamente acceso l’interesse dei fan. Con una durata di due minuti, il video non si limita a introdurre la nuova ambientazione, ma conferma anche un ritorno che molti aspettavano. Ovvero la campagna single player. Tale modalità sarà ambientata in un mondo sconvolto da un conflitto globale causato dalla Pax Armata. Una corporazione militare privata finanziata da ex stati membri della NATO. Il caos sembra ormai dilagare in ogni angolo del pianeta, tra battaglie distruttive e scenari apocalittici. Il materiale mostrato è prevalentemente narrativo. Eppure, alcune brevi sequenze di gameplay fanno già intravedere la direzione intrapresa dagli sviluppatori.

Battlefield 6: cosa emerge dal nuovo trailer?

La cooperazione tra membri della squadra e la distruttibilità ambientale emergono come elementi fondamentali dell’esperienza di gioco. Il titolo, infatti, punterà sulla sinergia tra i giocatori e su un mondo reattivo. A proposito di team, la produzione del gioco è stata affidata a una vera e propria alleanza di studi. Quest’ultimi sono stati riuniti sotto il nome di “Battlefield Studios“. A guidare il progetto troviamo DICE, lo storico team che ha dato origine alla saga. Ad affiancarlo ci sono Criterion, noto per la serie Need for Speed, EA Motive, responsabile del remake di Dead Space, e Ripple Effect, già coinvolto in precedenti sviluppi della serie. L’obiettivo è quello di riprendere il controllo della scena degli sparatutto moderni. Rilanciando così il franchise con una visione rinnovata.

Al momento, la data ufficiale di lancio non è stata ancora comunicata. Eppure, le voci di corridoio si fanno insistenti. Secondo alcune indiscrezioni emerse, Battlefield 6 potrebbe arrivare il 10 ottobre. Su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Nel frattempo, EA ha già fissato un nuovo appuntamento per il 31 luglio, interamente dedicato al multiplayer. Sarà in quell’occasione che i fan potranno finalmente vedere più da vicino le dinamiche online di questo attesissimo capitolo.