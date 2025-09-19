CoopVoce EVO 50: giga e chiamate illimitate a soli 5,90€ mensili

Settembre porta con sé sempre quell’aria di novità e cambiamenti, e anche il mondo delle tariffe telefoniche non fa eccezione. CoopVoce ha lanciato una promozione che merita attenzione: si chiama EVO 50 ed è disponibile fino al 24 settembre. L’idea è semplice ma incisiva: 50 giga alla massima velocità, minuti illimitati e 1000 SMS verso tutti a soli 5,90 euro al mese, per sempre. Nessun asterisco nascosto, nessun costo extra: il prezzo resta quello, senza sorprese.

CoopVoce EVO 50: 50 GB, minuti illimitati e 1000 SMS a 5,90€ al mese

Il concetto del “per sempre” non è un dettaglio da poco. In un periodo in cui spesso si assiste a rimodulazioni e aumenti improvvisi, CoopVoce punta tutto sulla trasparenza: le tariffe non cambiano e i clienti non devono temere brutte sorprese in bolletta. Un approccio che ha sempre contraddistinto il brand e che oggi diventa un vantaggio competitivo.

La promozione non si limita però a un pacchetto di dati e minuti. C’è una copertura che raggiunge il 99,8% della popolazione italiana e la possibilità di usare l’offerta anche in Europa e nel Regno Unito, con tutti i giga disponibili per i primi 30 giorni di ogni viaggio. Questo significa che chi viaggia per lavoro o per piacere non deve preoccuparsi di cercare soluzioni alternative o di fare calcoli complicati: la connessione resta la stessa.

Attivare EVO 50 è altrettanto immediato. Si può ordinare la SIM online con spedizione gratuita a casa, oppure passare in uno dei 900 punti vendita Coop. Per chi ha un telefono compatibile, la eSIM consente di attivare il numero in pochi minuti grazie allo SPID, senza dover attendere la consegna fisica.

A rendere l’offerta ancora più interessante ci sono alcuni dettagli che fanno la differenza. L’hotspot è incluso, così come il servizio VoLTE per chiamate in alta definizione mentre si naviga. Le SIM sono tutte ecoSIM, realizzate con plastica riciclata da vecchi frigoriferi: un piccolo gesto, ma coerente con l’impegno alla sostenibilità che Coop porta avanti in diversi ambiti.

In definitiva, EVO 50 non è solo una promozione conveniente: è una dichiarazione di intenti. Un’offerta chiara, semplice e senza vincoli, che unisce tecnologia, affidabilità e un pizzico di attenzione all’ambiente. Per chi cerca una tariffa onesta e senza pensieri, questa potrebbe davvero essere la scelta giusta.