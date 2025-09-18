Xiaomi lancia Smart Camera C500: AI, visione notturna e connettività avanzata

Xiaomi Smart Camera

Xiaomi amplia la propria gamma di dispositivi per la casa con la nuova Smart Camera C500, destinata al mercato internazionale. Il modello sembra corrispondere alla Mijia Smart Camera 4C 3.5K già apparsa in Cina, di cui condivide design e specifiche principali. Si tratta di un dispositivo progettato per la sorveglianza indoor, che punta su alta risoluzione, funzioni di intelligenza artificiale e strumenti pensati per garantire sicurezza e privacy.

Sensore da 6 MP e gimbal a 360 gradi

Il cuore della videocamera è un sensore da 6 megapixel, capace di registrare con risoluzione 3.200 x 1.800 pixel. L’obiettivo ha apertura f/1,6 e un campo visivo verticale di 116 gradi, caratteristiche che permettono di catturare immagini luminose e dettagliate anche in ambienti poco illuminati. Il modulo è montato su un gimbal motorizzato, che consente la rotazione completa a 360 gradi sull’asse orizzontale, assicurando così la copertura di un’intera stanza senza zone cieche.

Uno degli aspetti distintivi del modello è la visione notturna basata su otto luci a infrarossi da 940 nm, che funzionano senza emettere il tipico bagliore rosso. In questo modo la videocamera rimane discreta anche al buio, evitando di attirare l’attenzione. La presenza di un chip AI da 1 TOPS abilita funzioni di riconoscimento e tracking intelligente: la Smart Camera C500 può distinguere tra esseri umani e animali domestici, seguirne i movimenti e riportarsi automaticamente alla posizione iniziale quando il soggetto esce dall’inquadratura.

Sicurezza dei dati e comunicazione a due vie

Per la gestione delle informazioni sensibili, Xiaomi ha integrato il chip di sicurezza MJA1, pensato per proteggere i dati registrati e ridurre i rischi di accessi non autorizzati. La videocamera supporta la registrazione video in formato H.265, più efficiente in termini di compressione, e offre diverse opzioni di archiviazione: schede microSD fino a 256 GB, sistemi NAS e soluzioni di cloud storage. Non manca la funzione di audio a due vie, utile per comunicare in tempo reale con chi si trova nella stanza monitorata.

Dal punto di vista della connettività, la Smart Camera C500 è compatibile con Wi-Fi 6 dual-band e con Bluetooth 5.0, garantendo collegamenti più stabili e veloci. È integrabile nei principali ecosistemi domotici grazie al supporto per i comandi vocali di Google Home e Amazon Alexa. È quindi possibile gestire la videocamera tramite automazioni, ad esempio programmando la chiusura dello shutter di privacy quando si rientra a casa con un semplice comando vocale.

Prezzo e disponibilità

Per ora Xiaomi non ha comunicato il prezzo ufficiale né la data di disponibilità nei mercati europei. È probabile che il lancio avvenga nelle prossime settimane, seguendo la strategia già adottata per altri prodotti della linea smart home. L’arrivo della C500 conferma comunque l’attenzione del marchio verso il segmento della videosorveglianza domestica, dove la combinazione di funzioni AI, design compatto e prezzi competitivi ha già permesso a Xiaomi di ritagliarsi uno spazio rilevante.