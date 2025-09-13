Xiaomi 16 Ultra: presente anche il logo Leica?

Il mondo degli smartphone si prepara a una mossa sorprendente: Xiaomi potrebbe elevare la sua collaborazione con Leica. Nei mesi scorsi si era parlato di una possibile interruzione del rapporto tra i due brand, soprattutto con l’arrivo dello Xiaomi 16 Ultra, ma le ultime voci sembrano suggerire esattamente il contrario. Non solo la partnership proseguirebbe, ma verrebbe messa sotto i riflettori, trasformandosi da semplice collaborazione tecnica a elemento di identità visiva dello smartphone. Secondo le informazioni emerse, lo Xiaomi 16 Ultra potrebbe mostrare sul retro il celebre logo Leica nella sua versione originale. L’obiettivo sembra essere quello di rendere la fotografia di qualità una caratteristica riconoscibile. Con il marchio Leica che diventa parte integrante della personalità dello smartphone.
Xiaomi 16 Ultra: il camera phone con logo Leica
Non mancano le indiscrezioni sulle caratteristiche tecniche. Il display previsto è un pannello LTPO OLED da 6,85 pollici. Con risoluzione 2K+ e cornici simmetriche estremamente ridotte. Il dispositivo punta ad un’esperienza visiva immersiva, che unisce precisione, fluidità e un design raffinato. Confermando l’intento di Xiaomi di posizionarsi tra i migliori flagship del mercato.
Il centro del dispositivo sarà affidato al prossimo processore top di Qualcomm, indicato come Snapdragon 8 Elite Gen 5 o 8 Elite 2. Capace di gestire con facilità ogni tipo di operazione, dai giochi più esigenti alle applicazioni professionali. La serie Xiaomi 16 dovrebbe debuttare già a fine settembre, ma la versione Ultra potrebbe arrivare sul mercato globale solo all’inizio del 2026.
Se confermati, tali elementi evidenziano un quadro chiaro. Xiaomi punta a rendere Leica un elemento visivo e simbolico del proprio ecosistema di prodotti. Mentre allo stesso tempo spinge sulle specifiche tecniche per garantire un’esperienza completa e competitiva. Lo Xiaomi 16 Ultra potrebbe così incarnare l’unione perfetta tra estetica, prestazioni e fotografia di qualità. Il tutto segnando un passo importante nella storia dei flagship del brand cinese. Non resta dunque che attendere il rilascio di ulteriori informazioni riguardo il nuovo Xiaomi.