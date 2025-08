ChatGPT: ecco gli errori da evitare nella creazione dei prompt

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale e, nello specifico, di chatbot come ChatGPT è diventato una pratica del tutto comune tra gli utenti. Chi non ha almeno una volta chiesto aiuto a ChatGPT? Sia per concludere nel più breve tempo possibile un progetto di lavoro che per riassumere in pochi secondi un libro? Nonostante sia accessibile a tutti, questo strumento non viene sempre utilizzato nel migliore dei modi.

Ci riferiamo proprio agli errori che possono essere giornalmente commessi senza rendersene conto. Come sappiamo, affinché ChatGPT possa generare risultati perfetti, l’utente deve fornire dei prompt adeguati. Solamente in questo modo l’AI sarà in grado di evitare di generare risultati scorrenti o poco contestualizzati. Creare prompt, però, è altrettanto difficile. Ecco perché oggi abbiamo deciso di porre l’attenzione su questo particolare problema che impedisce di utilizzare al meglio l’intelligenza artificiale. Scopriamo dunque insieme come evitare di commettere errori banali e utilizzare ChatGPT nel migliore dei modi.

ChatGPT: come evitare di creare prompt scorretti

L’AI è entrata a far parte della quotidianità degli utenti e ChatGPT è sempre più utilizzato essendo uno strumento semplice e accessibile. Se siete tra coloro che almeno una volta ha chiesto aiuto a ChatGPT per concludere nel più breve tempo possibile un progetto di lavoro o risolvere un dubbio, è importante che sappiate fornire i giusti prompt.

Innanzitutto, è bene sapere che il prompt perfetto non supera mai le 5/7 parole. Oltre a ciò, l’utente dovrebbe sempre iniziare un prompt con un verbo (riassumi, scrivi, ecc). I dettagli, inoltre, non devono essere forniti tutti contemporaneamente. Il trucco, infatti, è quello di fornire man mano maggiori dettagli evitando di essere ripetitivi. Naturalmente, per ottenere un risultato ottimale, l’utente deve sempre essere specifico nelle richieste che effettua all’intelligenza artificiale. Seguendo questi semplici consigli, dunque, si può evitare di sbagliare a utilizzare ChatGPT ottenendo output perfetti.