Pickup elettrico Ram: il sogno svanisce come polvere nel silenzio

Il Ram 1500 REV aveva infiammato la scena al Salone di New York del 2023. Doveva arrivare entro il 2024 poi lo slittamento al 2026, infine la comunicazione che nessuno voleva: lo sviluppo è stato interrotto. L’annuncio è arrivato con poche righe, fredde e secche. Il motivo indicato riguarda il crollo della domanda di pickup elettrici in Nord America. Stellantis ha dichiarato di voler rivalutare la propria strategia. Era stato immaginato come un colosso tecnologico. Le specifiche parlavano di una batteria da 168 kWh capace di offrire 563 km di autonomia. Esisteva poi l’opzione “Long Range” da 229 kWh, in grado di spingersi a 805 km. Numeri che avevano alimentato discussioni, sogni e polemiche. Ora restano solo righe di un catalogo mai stampato. Che senso ha una promessa se viene ritirata?

Il Ram 1500 REV ed il ritorno del V8 Hemi

La denominazione REV viene trasferita al modello con range extender. L’ex Ramcharger diventa così il nuovo Ram 1500 REV, un pickup che non vive solo di batterie ma utilizza un motore a benzina come generatore. È un cambio di rotta che lascia l’amaro in bocca a chi aspettava un vero BEV, ma che si adatta inevitabilmente alle richieste di mercato. In parallelo, Ram ha annunciato la rinascita del V8 Hemi nel 1500. Una decisione che ribalta le scelte precedenti. L’ex CEO Tavares aveva voluto eliminare questa motorizzazione e l’attuale guida, Antonio Filosa, ha invece deciso diversamente. Lo stesso Kuniskis aveva ammesso che toglierlo era stato un errore.

Il pickup Ram torna così ad abbracciare un motore che racconta potenza e tradizione. È un ritorno che non lascia indifferenti. Ci si chiede quale futuro abbiano le versioni elettriche in un contesto che sembra cercare ancora il rombo di un otto cilindri. L’epopea del Ram 1500 REV BEV si chiude nel silenzio. Rimane la scia di ciò che poteva essere. Un simbolo di un tempo in cui l’elettrico sembrava inarrestabile. Ora resta la realtà, fatta di calcoli, numeri e scelte commerciali. Forse la vera domanda è se un pickup elettrico da oltre duecento kWh avesse davvero un destino, oppure se fosse solo il momento sbagliato.