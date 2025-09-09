Nuova Opel Corsa 2027: design inedito e tecnologia Stellantis

La prossima generazione di Opel Corsa è già in fase di sviluppo. E promette di essere una vera rivoluzione rispetto al modello attuale. È attesa sulle strade nel 2027. La nuova compatta tedesca sarà costruita sulla piattaforma STLA Small del Gruppo Stellantis. Pprogettata per accogliere sia motorizzazioni ibride che completamente elettriche. Il nuovo pianale permetterà l’introduzione di tecnologie avanzate. Ed anche soluzioni di bordo più moderne. Trasformando la Corsa in un “software-defined vehicle” secondo le parole della casa madre.

Opel Corsa 2027: motori ibridi ed elettrici

Un render, pubblicato da AutoExpress, mostra quello che potrebbe essere il design della nuova vettura. Le linee traggono ispirazione dalla concept car Corsa GSE Vision Gran Turismo, che sarà protagonista al Salone di Monaco. A confermare il legame tra prototipo e modello di serie è Mark Adams, a capo del design Opel/Vauxhall. Lui ha sottolineato come diversi elementi estetici – in particolare il frontale e i gruppi ottici – saranno ripresi dalla concept. Se il render dovesse avvicinarsi alla realtà, possiamo aspettarci un’auto dalle forme più affilate, sportive e moderne.

Per quanto riguarda la parte tecnica, ci saranno importanti novità. Le versioni ibride continueranno ad affidarsi al noto 1.2 PureTech. Un tre cilindri turbo abbinato a un piccolo motore elettrico e a una trasmissione a sei rapporti. Oggi questo powertrain offre potenze di 110 e 145 CV, e dovrebbe essere confermato in configurazioni simili anche per la nuova generazione. Sul fronte elettrico, però, è prevista una svolta più marcata.

Con l’arrivo della nuova piattaforma, sembra improbabile che venga mantenuto l’attuale sistema da 156 CV e batteria da 54 kWh. La concept Vision Gran Turismo utilizza un pacco batterie da 82 kWh. Ma una simile capacità appare poco compatibile con le dimensioni e il target della Corsa. Tuttavia, si parla di una nuova gamma di powertrain elettrici, più efficienti e performanti. Anche in vista di una futura Corsa GSE ad alte prestazioni, che non mancherà nel listino.

Il debutto ufficiale è atteso per la fine del 2026, con lancio commerciale nel 2027. I primi muletti potrebbero apparire già nei prossimi mesi.