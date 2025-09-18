Ad
Qualcomm: sorprende il nome del prossimo chip flagship

È ufficiale il nome del nuovo chip flagship di Qualcomm. La denominazione risulta però "strana". Ecco perché.

scritto da Margareth Galletta
Qualcomm

Qualcomm ha finalmente svelato il nome del suo prossimo processore di punta per smartphone. Si tratta del nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5. La scelta, a prima vista, può sembrare curiosa. Dopo l’uscita dello Snapdragon 8 Elite, il passaggio diretto a “Gen 5” sembra saltare alcune generazioni. Ma dietro tale decisione c’è una logica ben precisa. Secondo Qualcomm, il nome riflette i progressi complessivi della linea e i traguardi raggiunti negli ultimi anni. Una scelta che può, però, risultare difficile da seguire per chi si aspetta una sequenza numerica lineare.

Qualcomm: ecco i dettagli sui nuovi processori

L’azienda ha voluto chiarire che la numerazione “Gen 5” non è un salto casuale. Ma un modo per riconoscere i miglioramenti introdotti dai nuovi core della CPU, sviluppati da Nuvia. Tali core hanno rappresentato un cambiamento significativo rispetto ai progetti precedenti basati su architettura Arm, offrendo prestazioni molto più elevate e una maggiore efficienza energetica.

Tra le aziende pronte a sfruttare il nuovo chip, Xiaomi sembra voler correre in pole position. A tal proposito, l’azienda ha annunciato che i suoi prossimi modelli Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, monteranno lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Curiosamente, Xiaomi ha deciso di saltare il numero 16, passando direttamente dal 15 al 17. Un espediente che l’azienda definisce strategico per competere meglio sul mercato globale e attirare più attenzione rispetto ai rivali.

Con tali premesse, la linea Qualcomm continua ad evolversi, mescolando innovazione tecnica e interessanti strategie di comunicazione.  Tali interventi cercano di rendere ogni generazione più riconoscibile, anche se a volte il numero scelto può sembrare un po’ “strano” rispetto alla normale denominazione. Non resta che attendere e scoprire come il settore dei chip mobili si prepara a un’altra stagione di sfide e novità. Al momento, Qualcomm ha confermato solo il nome. Tutti i dettagli sulle prestazioni e le caratteristiche tecniche saranno svelati durante lo Snapdragon Summit alle Hawaii.

