Qualcomm: sorprende il nome del prossimo chip flagship

Qualcomm ha finalmente svelato il nome del suo prossimo processore di punta per smartphone. Si tratta del nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5. La scelta, a prima vista, può sembrare curiosa. Dopo l’uscita dello Snapdragon 8 Elite, il passaggio diretto a “Gen 5” sembra saltare alcune generazioni. Ma dietro tale decisione c’è una logica ben precisa. Secondo Qualcomm, il nome riflette i progressi complessivi della linea e i traguardi raggiunti negli ultimi anni. Una scelta che può, però, risultare difficile da seguire per chi si aspetta una sequenza numerica lineare.

Qualcomm: ecco i dettagli sui nuovi processori

L’azienda ha voluto chiarire che la numerazione “Gen 5” non è un salto casuale. Ma un modo per riconoscere i miglioramenti introdotti dai nuovi core della CPU, sviluppati da Nuvia. Tali core hanno rappresentato un cambiamento significativo rispetto ai progetti precedenti basati su architettura Arm, offrendo prestazioni molto più elevate e una maggiore efficienza energetica.

Tra le aziende pronte a sfruttare il nuovo chip, Xiaomi sembra voler correre in pole position. A tal proposito, l’azienda ha annunciato che i suoi prossimi modelli Xiaomi 17, 17 Pro e 17 Pro Max, monteranno lo Snapdragon 8 Elite Gen 5. Curiosamente, Xiaomi ha deciso di saltare il numero 16, passando direttamente dal 15 al 17. Un espediente che l’azienda definisce strategico per competere meglio sul mercato globale e attirare più attenzione rispetto ai rivali.

Con tali premesse, la linea Qualcomm continua ad evolversi, mescolando innovazione tecnica e interessanti strategie di comunicazione. Tali interventi cercano di rendere ogni generazione più riconoscibile, anche se a volte il numero scelto può sembrare un po’ “strano” rispetto alla normale denominazione. Non resta che attendere e scoprire come il settore dei chip mobili si prepara a un’altra stagione di sfide e novità. Al momento, Qualcomm ha confermato solo il nome. Tutti i dettagli sulle prestazioni e le caratteristiche tecniche saranno svelati durante lo Snapdragon Summit alle Hawaii.