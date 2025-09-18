Mark Zuckerberg attacca Zuckerberg, causa in atto

Mark Zuckerber sta rendendo la vita impossibile a Mark Zuckerberg.

Oggi si sentono moltissime notizie di una complessa ma anche rilevante stranezza. Infatti una delle ultime notizie uscite sembra l’inizio di un film surreale, ma è tutto vero. Mark Zuckerberg, non il CEO di Meta ma un avvocato specializzato in bancarotta dell’Indiana, ha fatto causa contro Mark Zuckerberg di Meta. Per quale motivo?

L’avvocato Zuckerberg e la causa indotta a Meta contro il Ceo Zuckerberg

Il motivo della causa è l’implacabile sistema di moderazione di Facebook, che ha disattivato nuovamente la pagina professionale dell’avvocato, con l’accusa di impersonare il celebre CEO. La pagina commerciale Facebook creata dall’avvocato Zuckerber gli serve per pubblicizzare e promuovere la sua attività legale. Il suo account bloccato, in otto anni ben cinque volte, proprio perchè siccome il suo nome è omonimo con quello del CEO allora Facebook lo rivela come pagina fraudolenta. Il paradosso che si è venuto a creare è molto evidente, il CEO Mark Zuckerberg non sta impersonando l’avvocato Mark Zuckerberg, perchè molto semplicemente anche lui ha il suo stesso nome.

L’avvocato sottolinea nel suo esposto legali tale affermazione, che esercita la professione di avvocato da quando il fondatore di Meta aveva solo tre anni. Il legale non era affatto contento di ciò che è accaduto, anche perchè ha pagato Facebook per 11.000 dollari in pubblicità, e anche quando la sua pagina viene disabilitata per ovvie ragioni, gli vengono comunque addebitati i costi delle inserzioni. L’avvocato adesso deve convivere con questo fatto, tale che ha creato una pagina web per raccontare tutte le sue disavventure nell’indirizzo iammarkzuckerberg.com. Anche dalle prenotazioni al ristorante scambiate per scherzi telefonici, alla folla di curiosi delusi che lo attendevano a Las Vegas perchè videro il suo autista con il suo nome scritto sul cartello che lo attendeva. In conclusione essere Mark Zuckerberg o tanto meno portare il suo cognome può essere causa di molti problemi.