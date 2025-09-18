Google: sviluppatori obbligati ad usare icone a tema

Per chi utilizza Android, la schermata principale è spesso stata lo specchio della varietà che contraddistingue l’intero sistema. Un mosaico di colori, forme e stili che, da un lato, esprimeva la libertà di ogni sviluppatore di presentare la propria app come meglio credeva, ma dall’altro produceva un risultato disordinato. A tal proposito, Google ha deciso di mettere fine a tale sensazione di frammentazione con un nuovo intervento. Nel dettaglio, da quest’autunno, più precisamente dal 15 ottobre 2025, ogni icona dovrà poter essere adattata al tema scelto dall’utente. Da tempo l’azienda di Mountain View lavora su tale idea di uniformità. Già con Android 13 erano comparse le cosiddette icone a tema, capaci di riprendere i colori principali del sistema per creare un effetto armonioso. Molti utenti le hanno apprezzate, ma altrettanti hanno sperimentato la frustrazione di vederne applicate solo a metà delle app installate. Ciò avveniva perché alcuni marchi non volevano rinunciare ai propri colori distintivi. Altri avevano loghi troppo complessi per essere ridotti a una versione monocromatica convincente.

Google: ecco cosa cambia per le icone Android

Con l’arrivo di Android 16 QPR2, che al momento circola ancora in versione beta, le cose cambiano. Se uno sviluppatore non fornirà spontaneamente un’icona compatibile, il sistema ne creerà una al posto suo. Filtrando il colore e adattandola in automatico al resto della schermata. È una soluzione che porta con sé un passaggio più radicale. Ovvero la modifica al contratto che regola la distribuzione delle app sul Play Store.

D’ora in avanti, infatti, chi pubblica un’app deve autorizzare in modo esplicito gli utenti a personalizzarne l’icona, compreso il cambiamento dei colori e l’applicazione dei temi. Tale clausola è già attiva per chi si registra come sviluppatore da oggi. Mentre chi ha un account esistente avrà tempo fino a ottobre per accettarla. In ogni caso, nessuna azienda potrà più opporsi a tali trasformazioni, né sollevare questioni legate alla protezione del marchio quando un’icona apparirà modificata negli screenshot o nei video registrati.