Huawei FreeClip 2: una foto ne svela il design?

Huawei si sta preparando al debutto di una nuova generazione di auricolari open-ear. A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, prevista in Cina il 24 settembre, la rete ha già svelato un dettaglio interessante: una prima immagine reale dei FreeClip 2. Lo scatto, comparso online, non solo conferma l’arrivo del modello aggiornato, ma introduce anche una colorazione inedita. Si tratta del blu, che andrà ad affiancare le classiche varianti in bianco e nero. Guardando con attenzione, il design complessivo non stravolge quello della prima serie, ma alcuni accorgimenti lasciano intuire un lavoro mirato sull’esperienza d’uso. La caratteristica clip, elemento distintivo degli auricolari, presenta ora una texture a strisce, probabilmente pensata per rendere la presa più stabile e ridurre la pressione sull’orecchio.

Huawei si prepara al lancio dei nuovi FreeClip 2

Non meno significativa è la scelta di intervenire sul ponte a C, ora con una finitura opaca al posto di quella lucida. Un dettaglio che da un lato ridurre le impronte, dall’altro offrire un aspetto più raffinato. Nel complesso, dunque, i FreeClip 2 sembrano conservare l’identità originale, ma con ritocchi che puntano a rendere l’esperienza più equilibrata tra estetica e funzionalità.

Al momento non sono stati rilasciati dettagli sulle specifiche tecniche. Autonomia, qualità audio e presenza o meno di sistemi di cancellazione del rumore non sono, infatti, stati ancora confermati. Eppure, le aspettative di un passo avanti sono legittime, anche perché Huawei non può permettersi di restare indietro in un segmento di mercato sempre più affollato.

Se il calendario sarà rispettato, il 24 settembre il pubblico cinese potrà finalmente scoprire ogni dettaglio sugli auricolari, presentati insieme alla nuova gamma di smartwatch Watch GT 6. Per il pubblico internazionale, invece, l’attesa potrebbe essere più breve: il 19 settembre è indicato come data probabile per l’annuncio globale. Non resta dunque che attendere l’arrivo di dichiarazioni ufficiali da parte di Huawei per scoprire le caratteristiche dei prossimi auricolari.