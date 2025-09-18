AliExpress, che OCCASIONE oggi: acquistate subito il robot aspirapolvere

Gli sconti AliExpress sono sempre pronti a far sentire la propria voce in un mercato davvero ricco di opportunità di acquisto da parte di consumatori decisi ad accedere a prodotti di qualità, spendendo comunque relativamente poco. L’ultima promozione disponibile si applica direttamente sul robot aspirapolvere di casa Honiture, un modello economico dalle ottime prestazioni generali.
Si tratta di un robot aspirapolvere di buona qualità, con una potenza di aspirazione di 3000 Pa, e possibilità di controllare tutte le operazioni tramite assistente vocale, come Amazon Alexa o Google Assistant, oltre che naturalmente tramite il pulsante fisico posto sulla superficie o l’applicazione mobile dedicata. Il prodotto integra anche funzione di lavaggio, data la possibilità di aggiungere un piccolo serbatoio nella parte posteriore, anche se non raggiunge le performance e le prestazioni di modelli ben più costosi. Gli utenti, se interessati al controllo a distanza, troveranno in confezione anche un piccolo telecomando, con funzionamento garantito dalle pile integrate; una comodità da non trascurare proprio per non essere sempre legati al WiFi di casa o similare.
AliExpress, quanto vi costa il robot aspirapolvere
Il prezzo di vendita di questo robot aspirapolvere è tutt’altro che elevato, si parte da un listino di 165,38 euro, per scendere di circa 100 euro, e arrivare in questo modo a spendere solamente 73,35 euro per il suo acquisto definitivo. Lo potete ordinare subito al seguente link.
Come vi diciamo sempre, anche in questo caso la spedizione avviene direttamente dall’interno dell’Unione Europea, con la certezza di poter ricevere la merce a domicilio senza costi aggiuntivi, e con la solita ottima garanzia legale della durata di 2 anni, valida dalla ricezione della merce a casa. La spedizione avviene direttamente dalla Germania, in questo modo siete sicuri di non dover pagare nemmeno i dazi doganali. E’ possibile, infine, effettuare il reso entro 90 giorni dalla ricezione, senza vincoli particolari.
Codici sconto Aliexpress:
TECANDROID2 2€ min 19€, TECANDROID5 5€ min 39€, TECANDROID7 7€ min 59€, TECANDROID10 10€ min 79€, TECANDROID20 20€ min 169€, TECANDROID30 30€ min 259€, TECANDROID40 40€ min 369€.