In Alaska è comparsa una nuova isola con lo scioglimento dei ghiacci

È emerso in Alaska un segreto celato finora, sotto strati di ghiaccio millenario. Si tratta di un’isola riemersa improvvisamente, sospesa tra le acque dell’Alsek Lake. Il Prow Knob, un tempo semplicemente parte del ghiacciaio, si è staccato dalla terraferma con il ritiro dell’Alsek Glacier. Un fenomeno lento ma inesorabile, dettato dal riscaldamento globale. Le immagini satellitari raccontano tale trasformazione con precisione. Negli anni ’80 il ghiacciaio copriva tutto, e il Prow Knob era solo un rilievo sommerso tra neve e ghiaccio. Oggi, il lago si è allargato fino a raggiungere i settantacinque chilometri quadrati. Alimentato non solo dallo scioglimento dell’Alsek Glacier ma anche dai laghi vicini, come l’Harlequin e il Grand Plateau. Ciò che colpisce è la rapidità del cambiamento: un’estensione di ghiaccio persa in meno di quarant’anni ha ridisegnato l’intera geografia della zona.

Nuova isola riemersa in Alaska: ecco i dettagli

Gli scienziati che seguono il destino di tale ghiacciaio da oltre un secolo sanno che il ritirarsi dei ghiacci non è una sorpresa improvvisa. All’inizio del Novecento, il fronte del ghiacciaio arrivava fino a Gateway Knob, cinque chilometri a ovest del nuovo rilievo isolato. Nel 1999, il legame con il Grand Plateau Glacier era ancora intatto, ma l’avanzata del riscaldamento globale ha sciolto tali confini naturali.

La nascita del Prow Knob come isola è avvenuta in poche settimane, tra luglio e agosto 2025. Le nuove coste del ghiacciaio sono ora più fragili e soggette al calving. Con blocchi di ghiaccio che precipitano nel lago e continuano a trasformare il territorio. Per i glaciologi, fenomeni come questo sono una finestra privilegiata sul cambiamento climatico.

Il Prow Knob diventa così simbolo di un mondo in trasformazione. Un piccolo promontorio che, emerso dall’acqua e dal ghiaccio, racconta una storia più grande, quella dei ghiacciai che cedono terreno, dei paesaggi che si rimodellano e dei nuovi ecosistemi che emergono dai ghiacci ormai sciolti.