Sentinel-6B pronto a monitorare oceani e clima

Quando un satellite attraversa mezzo mondo per arrivare al proprio punto di partenza, c’è sempre un pizzico di avventura in più. È quello che è successo a Sentinel-6B, appena giunto in California per l’ultima fase di preparazione prima del lancio previsto in autunno. Il viaggio è stato tutt’altro che banale: prima la traversata atlantica a bordo di una nave cargo, poi un lungo percorso via terra dal Texas fino alla base di Vandenberg. Tutto questo custodito dentro un container climatizzato, un vero scrigno tecnologico per garantirne la stabilità durante il tragitto. Lo scorso 18 agosto è arrivato a destinazione, accolto dai team di NASA, ESA e Airbus, pronti a dargli le ultime cure prima di caricarlo su un Falcon 9 di SpaceX.

Dalla Germania alla California, la missione globale di Sentinel-6B prende forma

Sentinel-6B non è un satellite qualunque: rappresenta il seguito naturale del suo gemello, Sentinel-6 Michael Freilich, che dal 2020 veglia sugli oceani. Insieme danno vita a una staffetta preziosa, frutto di una collaborazione internazionale che coinvolge NASA, ESA, EUMETSAT, NOAA e altri partner. L’obiettivo? Tenere d’occhio con precisione millimetrica l’innalzamento dei mari, una delle cartine di tornasole più chiare dei cambiamenti climatici. Ogni dato raccolto servirà a chi deve prendere decisioni concrete: costruire infrastrutture costiere più sicure, proteggere centrali energetiche e porti, pianificare meglio la navigazione.

La storia di questo satellite è già un piccolo romanzo. Assemblato e testato in Germania, ha atteso pazientemente il suo turno per quasi due anni, finché il calendario ha fissato la sua partenza al 2025. Prima di lasciare l’Europa, ha superato controlli rigorosi, poi è salito a bordo della nave Industrial Dolphin, attraversando l’oceano come un passeggero silenzioso diretto verso un compito che durerà anni.

Dal punto di vista tecnico, Sentinel-6B porta con sé strumenti di altissima precisione: un radiometro a microonde per misurare il vapore acqueo nell’atmosfera, un sistema GNSS che sfrutta le occultazioni radio per analizzare la struttura verticale dell’aria e un retroriflettore laser che renderà ancora più accurate le orbite. Tutto questo lo renderà un osservatore privilegiato, capace di trasformare la superficie degli oceani in un gigantesco laboratorio naturale.

Quando decollerà dal cielo californiano, Sentinel-6B sarà molto più di un satellite: diventerà una voce fondamentale in una conversazione globale sulla crisi climatica. E se il suo lavoro potrà aiutare a proteggere città, coste e persone, allora quel lungo viaggio avrà davvero avuto senso.