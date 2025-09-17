Gmail e il nuovo volto del Material 3 Expressive

Il redesign di Gmail per Android è entrato nella sua fase di sperimentazione più intensa. Google ha iniziato a distribuire la versione 2025.09.01 dell’app, portando con sé novità ispirate al Material 3 Expressive. Gli aggiornamenti però non arrivano in maniera uniforme. Gli utenti infatti si trovano di fronte a tante nuove interfacce, in cui il vecchio convive con il nuovo. Questa distribuzione genera quindi confusione, perché l’esperienza d’uso complessiva cambia da dispositivo a dispositivo.

Gmail tra nuove prove grafiche e indecisioni sul futuro

Il team di sviluppo della piattaforma sembra valutare due direzioni diverse. Da un lato, una visualizzazione “a tessere”, con le e-mail separate e ordinate sotto forma di elenco. Dall’altro, una soluzione che ricorda la grafica di Google Messaggi, dove le conversazioni appaiono come parte di un unico blocco. In entrambe le varianti, la barra di ricerca occupa un ruolo centrale, molto spessa, con pulsanti spostati all’esterno. Insomma, l’azienda sta conducendo una serie di test su larga scala, per cercare la formula migliore da adottare.

Le differenze emergono in ogni sezione dell’app. Il menù laterale, pur mantenendo l’impostazione tradizionale, introduce voci più distanziate e una pillola verde più marcata per evidenziare la scheda “Principale”. Anche le animazioni sono state modificate un po’. Ora si aprono con forme circolari che diventano ovali durante lo scorrimento, aggiungendo fluidità alla navigazione.

Il cambiamento più evidente riguarda però la lettura di una singola e-mail. In una versione, il corpo del messaggio appare dentro un contenitore separato dai bordi esterni, creando un contrasto netto. Nell’altra, invece, il testo occupa l’intera larghezza dello schermo, eliminando ogni margine. Come detto, Google non ha ancora annunciato quale sarà il layout definitivo di Gmail. È probabile che queste prove continuino ancora a lungo, prima di una scelta definitiva. Gli utenti possono comunque scaricare o aggiornare l’app tramite Play Store o AppStore, accedendo alle versioni più recenti disponibili.