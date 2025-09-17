Ad
mercoledì, Settembre 17, 2025
Max, la nuova app russa contro WhatsApp e Telegram

Dal 1° settembre è diventata obbligatoria su tutti i dispositivi Max, l'app che sostituirà Whatsapp

scritto da Ilenia Violante
WhatsApp

In Russia WhatsApp e Telegram non sono più i padroni della messaggistica. Dal 1° settembre 2025 è infatti stata preinstallata su ogni smartphone e tablet venduto nel Paese Max, la super-app promossa direttamente dal governo. L’obiettivo di tutto ciò? Sostituire tutte le piattaforme straniere con uno strumento nazionale e perfettamente controllato dal governo russo.

Max però non si limita solo a messaggi e chiamate. L’app consente di firmare documenti, consultare la posizione fiscale e richiedere certificati, rendendosi indispensabile per i cittadini. I dati diffusi parlano già di oltre 18 milioni di utenti attivi. Un successo spinto non soltanto dalle funzioni che offre, ma anche dal fatto che è ormai diventata obbligatoria la sua presenza sui dispositivi. Per molti osservatori, tale operazione rientra nella strategia di Mosca di “nazionalizzare” il web, creando nuove alternative a ogni servizio occidentale.

La propaganda di Max per sostituire Whatsapp

Dietro a Max c’è Vk, il gigante del web russo che controlla Mail.Ru e VKontakte, il “Facebook” locale. La vicinanza al Cremlino ha favorito la promozione aggressiva dell’app, che arriva dopo i primi blocchi sulle chiamate di WhatsApp e Telegram. Mosca accusa queste piattaforme di non collaborare con le autorità in casi di frode e terrorismo. Meta e Telegram hanno respinto le accuse, sostenendo di proteggere la sicurezza e la privacy degli utenti.

Il lancio di Max è stato accompagnato da una campagna pubblicitaria molto feroce. Il ministero degli Interni ha definito la piattaforma più sicura delle rivali straniere, ma i dubbi sulla reale protezione dei dati restano forti. Per convincere soprattutto i giovani, il regime ha coinvolto cantanti e influencer. Ha fatto discutere, ad esempio, il videoclip del rapper Yegor Kreed, in cui viene dichiarata l’enorme copertura di rete di Max, “prende anche in mare”, è stata l’esatta citazione.

La spinta verso servizi “made in Russia” non si ferma alla messaggistica. Nel Paese esistono già RuStore, l’app store di Stato obbligatorio, Yandex come motore di ricerca e browser, RuTube come alternativa a YouTube e persino YandexMaps al posto di Google Maps. Insomma, si cerca di. rendere i cittadini dipendenti da un sistema digitale completamente controllato dal Cremlino. Come in Cina, anche in Russia il web diventa uno spazio recintato.

Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !