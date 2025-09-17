Google Quick Share arriva su iPhone con una limitazione

Brutte notizie per chi sperava in un’esperienza di condivisione semplice e veloce tra Android e iPhone. Google ha iniziato a lavorare all’integrazione di Quick Share con i dispositivi Apple, ma i primi dettagli rivelano una condizione poco entusiasmante: servirà necessariamente una connessione internet. Lo hanno scoperto i colleghi di Android Authority analizzando il codice dell’ultima beta dei Play Services (v25.37.31). Il trasferimento non sarà diretto tra i dispositivi, come avviene oggi tra Android e Android, o come accade con AirDrop su iOS. I file verranno caricati su server Google e poi scaricati dal destinatario Apple tramite un link, accessibile solo dopo aver scansionato un codice QR.

Con Quick Share trasferimenti lenti e con barriere: la “gabbia dorata” di Apple complica l’integrazione

Il servizio non è ancora attivo, ma gli screenshot interni mostrano chiaramente il meccanismo previsto. L’utente Android seleziona un file e, scegliendo come destinatario un iPhone o un Mac, il contenuto viene prima compresso e crittografato, poi caricato su un server remoto. Il destinatario deve inquadrare un QR code mostrato a schermo e autenticarsi con un account Google. I file restano disponibili per un massimo di 24 ore. Questa architettura, per quanto funzionale, allontana Quick Share dalla promessa di trasferimenti rapidi e privi di barriere.

Il vero ostacolo sembra essere la natura chiusa dell’ecosistema Apple. Mentre Android consente connessioni P2P rapide e sicure tramite Wi-Fi e Bluetooth, i dispositivi iOS non aprono facilmente le porte a sistemi di terze parti. Il protocollo usato da AirDrop, ad esempio, è altamente ottimizzato e basato su una stretta integrazione tra hardware e software Apple. Google, per garantire la stessa sicurezza e affidabilità, dovrebbe lavorare a stretto contatto con Cupertino. Ma Apple difficilmente concederà spazio a una tecnologia concorrente che replica un suo punto di forza.

È improbabile che il sistema cambi drasticamente al momento del rilascio ufficiale. Per ora, chi usa Android dovrà rassegnarsi all’idea che condividere con iPhone richiederà più passaggi, più tempo e una connessione stabile. La condivisione tra i diversi mondi resta un problema irrisolto, nonostante le tecnologie ci siano già. È la volontà a mancare.