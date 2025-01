Samsung ha ampliato la disponibilità della funzione di invio di file tramite codice QR in Quick Share, rendendo questa opzione accessibile a un numero maggiore di utenti e dispositivi. Questa innovazione semplifica il trasferimento di contenuti tra smartphone, tablet e altri dispositivi compatibili, eliminando la necessità di connessioni dirette o complesse configurazioni.

Come funziona l’invio tramite codice QR di Quick Share di Samsung?

La nuova funzione consente agli utenti di generare un codice QR univoco per condividere file in modo rapido e sicuro. Una volta creato il codice, il destinatario può scansionarlo utilizzando la fotocamera del proprio dispositivo o un’app compatibile per avviare il download del file condiviso.

Questa modalità di trasferimento offre diversi vantaggi:

Semplicità : non è necessario accoppiare dispositivi o utilizzare applicazioni esterne;

Flessibilità : funziona su una vasta gamma di dispositivi, inclusi quelli non Samsung;

Sicurezza: il codice QR scade dopo un periodo di tempo predefinito, garantendo che il file non rimanga accessibile a lungo.

L’invio tramite codice QR è ora disponibile su tutti i dispositivi del marchio sudcoreano con One UI 6.0 o versioni successive. Inoltre, la funzione è compatibile con dispositivi non Samsung, purché abbiano un browser o un’app che supporti la scansione di codici QR e il download di file. Questa estensione della compatibilità rappresenta un passo avanti per Quick Share, posizionandolo come una delle soluzioni di condivisione più versatili nel panorama Android.

Il trasferimento tramite codice QR si aggiunge alle opzioni già offerte da Quick Share, come l’invio diretto tramite Bluetooth o Wi-Fi Direct. Questa nuova funzione è particolarmente utile in contesti dove le connessioni dirette potrebbero non essere praticabili, ad esempio durante eventi o riunioni, dove è necessario condividere file con più persone rapidamente.

Con questa novità, l’azienda sudcoreana rafforza la posizione di Quick Share come un’alternativa diretta ad AirDrop di Apple, offrendo un sistema semplice e accessibile per la condivisione di file. La flessibilità di funzionare con dispositivi non Samsung amplia ulteriormente l’utilità della funzione, rendendola una soluzione universale per molti utenti.